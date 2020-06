Financial Times: “Goldman Sachs ha contattato diversi potenziali acquirenti per la Roma, ma per ora nessuna offerta concreta”

ULTIME NEWS AS ROMA – La Roma cerca nuovi acquirenti dopo che l’affare con Friedkin da circa 750 milioni di euro per la cessione del club è saltato a causa della pandemia. Lo riferisce oggi il Financial Times.

James Pallotta, supportato dalla banca d’affari Goldman Sachs, è a caccia di investitori e i banchieri avrebbero già contattato diversi potenziali acquirenti anche a Wall Street, ma per ora non hanno ricevuto offerte concrete.

La Roma dunque rimane in vendita, con Pallotta che cerca nuovi soggetti interessati a subentrargli alla guida del club, o per lo meno a entrare come socio all’interno della società capitolina. Per ora però tutto sembra fermo.

Fonte: Financial Times