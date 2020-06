La Roma sul mercato punta all’usato sicuro

AS ROMA NEWS – “Il mercato giallorosso ora è over“, titola l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina). La Roma punta sull’usato sicuro: il rinnovo di Smalling (c’è ottimismo, ma l’alternativa rimane Vertonghen), il riscatto del 31enne Mkhitaryan (mettendo sul piatto con l’Arsenal il 21enne Kluivert), l’offerta al 32enne Pedro, le valutazioni per Bonaventura (31 anni ad agosto), il rinnovo lo scorso gennaio del 34enne Kolarov e Dzeko che chiuderà a 36 anni compiuti.

Inoltre ci sono le difficoltà di Petrachi di piazzare gli altri over 30 presenti in rosa: Perotti, Pastore, Fazio, Peres e Mirante. I giallorossi puntano così sull’esperienza ma mantenendo la base giovane, concentrandosi più sull’oggi che sul domani.

Questo non significherà che la Roma non investirà in qualche giovane, ma le operazioni saranno low cost e diluite nel tempo.

