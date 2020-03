Fiorentina-Florenzi, che feeling… L’idea è più di un gioco di parole

ULTIME NEWS CALCIO MERCATO ROMA – La Fiorentina lo corteggia dai tempi in cui c’era ancora in panchina Vincenzo Montella. Tra Alessandro Florenzi e la società viola c’è un feeling che non vacilla, anzi diventa ogni giorno più forte.

Daniele Pradè del resto, l’uomo mercato di Rocco Commisso, è stato il dirigente che ha fatto firmare il primo contratto da professionista al gioiello della Roma. La Fiorentina vuole Florenzi ed è pronta ad affrontare una trattativa che non si preannuncia semplice.

Il Valencia ha già fatto sapere che, tra varicella e pandemia, per il momento non è interessata a riscattare il giocatore giallorosso. Il giocatore vorrebbe tornare prima possibile in Serie A e l’assalto dei viola arriva nel momento giusto. La trattativa tra i due club non è ancora cominciata, ma lui ha dato il via libera alla Fiorentina.

L’idea di Pradè è di ottenere Florenzi in prestito con diritto o obbligo di riscatto, se necessario. Il diesse chiederà al suo pupillo di allungare l’attuale contratto fino al 2024, spalmando il vecchio ingaggio di tre milioni netti.

(Gazzetta dello Sport, L. Calamai)