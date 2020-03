Under al bivio. Sarà l’uomo in più o una plusvalenza?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se Under dovesse rimanere a Trigoria è perché, quando riprenderà la stagione, avrà dato a Fonseca tutte quelle certezze che negli ultimi mesi sono state un miraggio. Altrimenti, sarà una scelta economica.

La Roma ha acquistato Cengiz nell’estate del 2017 per 13.4 milioni più bonus, oggi è a bilancio per circa la metà, col club giallorosso convinto che, in condizioni ottimali, il suo valore possa superare anche i 30 milioni.

Se dovesse fare bene nel finale di stagione, la Roma potrebbe mettere a segno una plusvalenza d’oro. Under guadagna due milioni a stagione più premi e ha estimatori in Inghilterra e soprattutto in Germania. Al momento però è tutto fermo, e salvo sorprese, non potrebbe esserci neanche l’Europeo ad aiutarlo a risollevarsi.

(Gazzetta dello Sport, C. Zucchelli)