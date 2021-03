FIORENTINA-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si riprende ancora una volta e passa per due a uno sul campo della Fiorentina. Dopo un brutto primo tempo, la squadra passa prima con Spinazzola e poi nel finale grazie al migliore in campo, Amadou Diawara. Delude Mayoral, male Mkhitaryan.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Franchi e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Nel primo tempo è attento sulla conclusione di Vlahovic. Nella ripresa si ripete sempre sul serbo. Attento nelle uscite, sia alte che basse. Bene.

Mancini 6,5 – Ingenuo nel prendere l’ennesimo cartellino giallo. Però la prestazione c’è, ed è impreziosita dall’assist per il gol di Spinazzola.

Cristante 6 – Gioca una gara attenta, volta a sbagliare il meno possibile.

Kumbulla 6 – Prestazione senza fronzoli, tutto sommato sufficiente. Dall’81’ Smalling sv.

Bruno Peres 6 – Fa il suo, anche se sbaglia un numero importante di cross. Si impegna. Dall’81’ Karsdorp sv.

Veretout 6 – Gioca una partita generosa, prima che un brutto infortunio lo mandi fuori dal campo. Speriamo non sia nulla di grave, questo giocatore è troppo importante per la squadra. Dal 63′ Pedro 6 – Si vede che ha voglia di riprendersi la scena. Qualche bel guizzo, ma anche un pizzico di imprecisione.

Diawara 7,5 – Il più battagliero dei suoi. Bravo a recuperare diversi palloni a centrocampo. Nel finale diventa assoluto protagonista con un gol pesantissimo. Se lo meritava.

Spinazzola 7 – Primo tempo con qualche timido squillo. Nella ripresa cresce a dismisura, segnando anche un bel gol. Macchia la sua prestazione con una goffa autorete, che però è fortunatamente ininfluente. La sua prestazione resta molto positiva.

Pellegrini 6,5 – L’unico a tirare in porta in quarantacinque minuti di gioco. Nel secondo tempo prova a suonare la carica. Generoso, ma anche troppo impreciso.

Mkhitaryan 5 – Stremato. Forse era il cambio di farlo rifiatare con un po’ più di coraggio e di fiducia nelle alternative a disposizione. Dal 68′ El Shaarawy 6 – Qualche strappo interessante. Gli andrebbe concessa più fiducia ora che l’armeno sembra avere il fiato corto.

Borja Mayoral 5 – Primo tempo modesto. Nel secondo si divora un gol davanti a Dragowski. Involuto.

PAULO FONSECA 6,5 – Dopo un primo tempo soporifero, la Roma si risveglia nella ripresa. Buona la reazione dopo l’autogol. Oggi l’importante era tornare a vincere, e la squadra lo ha fatto. La corsa alla Champions continua.

Giallorossi.net – A. Fiorini