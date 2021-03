(LIVE!) FIORENTINA-ROMA, le formazioni ufficiali: giocano Bruno Peres e Diawara. Pellegrini confermato dietro Mayoral

AS ROMA NEWS – Si torna subito in campo. La Roma non ha il tempo per leccarsi le ferite, e dopo il 2 a 1 rimediato in casa contro il Milan, questa sera è già di scena al Franchi per provare a riscattarsi contro la Fiorentina di Prandelli.

La Viola è una squadra in piena crisi di risultati, e lo spettro della retrocessione comincia a incombere. Ecco perchè i toscani stasera faranno di tutto per prendere punti. La Roma, dal canto suo, deve vincere a ogni costo se non vuole perdere altro terreno dalla zona Champions.

FIORENTINA-ROMA, LE ULTIME IN DIRETTA DAL FRANCHI

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento con un tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina che tra poco scenderà in campo per affrontare la Roma: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery; Vlahovic.

Ore 19:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Ore 19:00 – Juan Jesus non andrà in panchina: il brasiliano sta facendo rientro a Roma dopo aver saputo di essere stato in contatto con un positivo al Covid.

Ore 18:45 – Fischio d’inizio previsto tra circa due ore. Cielo sereno sopra Firenze, terreno di gioco che appare in discrete condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo la formazione scelta da Fonseca, e a seguire quella di Prandelli.

FIORENTINA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli.

A disp.: Terracciano, Rosati, Caceres, Malcuit, Barreca, Biraghi, Borja Valero, Montiel, Eysseric, Kokorin, Kouamé, Callejon.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Smalling, Fazio, Villar, Pastore, El Shaarawy, Carles Perez, Pedro.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

ASSISTENTI: Bresmes – Galetto

IV UOMO: Abisso

VAR: Aureliano

AVAR: Tolfo

Giallorossi.net – A. Fiorini