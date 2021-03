Infortunio Veretout, il giocatore esce dal campo senza riuscire a camminare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brutta tegola in casa Roma, che rischia di perdere a lungo uno dei suoi giocatori migliori, e cioè Jordan Veretout.

Il centrocampista, nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Roma, è infatti stato costretto a lasciare il campo per un serio infortunio muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a concludere anzitempo la sua partita.

La cosa più preoccupante è che Veretout non è riuscito nemmeno ad uscire dal terreno di gioco sulle sue gambe, ma è stato addirittura portato via a braccia dai massaggiatori del club. Si teme un lungo stop per il francese, apparso molto dolorante al momento uscire dal campo.

Redazione Giallorossi.net