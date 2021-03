AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 3 marzo 2021:

Ore 12:00 – L’agente di Veretout ha parlato al Corriere dello Sport dichiarando: “Tiago Pinto mi ha fatto una grandissima impressione. Idee chiare, molto disponibile ad ascoltare e disposto al dialogo: una ottima presentazione. La Roma ha scelto un grande dirigente per poter programmare un futuro importante se viene supportato nei momenti di difficoltà. Abbiamo parlato del rinnovo di Jordan, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa…“.

Ore 10:50 – Squadra in partenza per Firenze: insieme ai giocatori e all’allenatore, anche Tiago Pinto e il nuovo dirigente Maurizio Lombardo.

Ore 10:30 – Uscirà il 9 marzo su Rakuten il film diretto da Dan Friedkin, “The Last Vermeer“, una storia vera accaduta nell’immediato secondo dopo-guerra. Il film andrà a confrontarsi la miniserie “Speravo de morì prima” sulla vita di Francesco Totti che uscirà su Sky il 19 dello stesso mese. (La Repubblica)

Ore 9:50 – Incontro Raggi-Friedkin, confermato: lo stadio sarà green e senza business park intorno. Il primo step sarà individuare l’area: in corsa Ostiense, Tor Vergata, Romanina e Pietralata. (Il Messaggero / Il Tempo)

Ore 9:00 – Roger Ibanez ha effettuato ieri nuovi controlli: la lesione muscolare si è riassorbita, ma non del tutto: saranno necessari altri 10 giorni di stop. (Il Messaggero)

