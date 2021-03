L’agente di Veretout: “Merita la maglia della Francia. Pinto? Grandissima impressione. Il Napoli non ci interessa, trattiamo il rinnovo con la Roma”

AS ROMA NEWS – L’agente di Jordan Veretout, Mario Giuffredi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola nel giorno di Fiorentina-Roma, l’ex squadra contro l’attuale del centrocampista francese.

“Jordan deve essere orgoglioso – afferma il procuratore parlando dei numeri fatti dal calciatore in stagione – . Adesso però mi auguro e mi aspetto che la Francia lo convochi. Per quello che ha dimostrato Jordan è giusto che venga preso in considerazione per una maglia del suo Paese”.

La Roma sa bene il valore del giocatore e i dialoghi con la dirigenza sono cominciati da tempo: “Tiago Pinto mi ha fatto una grandissima impressione. Idee chiare, molto disponibile ad ascoltare e disposto al dialogo: una ottima presentazione. La Roma ha scelto un grande dirigente per poter programmare un futuro importante, se verrà supportato nei momenti di difficoltà. Abbiamo parlato del rinnovo di Jordan, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa…“.

