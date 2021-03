“ON AIR!” – PIACENTINI: “Fonseca incarognito nella difesa di una sua idea”, CORSI: “Ha detto un sacco di stupidaggini”, PALIZZI: “Ha evidenziato cose sotto gli occhi di tutti”, CIARDI: “Solo qui a Roma cronometriamo le conferenze”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “In questi anni mi sono preso di tutto, mi hanno detto che sono prezzolato, che sono un cameriere, ma ribadisco che chi ha detto che la Roma avrebbe lottato con la Fiorentina per l’ottavo posto, oggi non può dire che “scivola” al quinto posto. A me non sembra che Fonseca abbia scaricato le responsabilità sulla squadra. Mi sono rivisto la partita, e non c’è un’azione del Milan che non nasca da un nostro errore. Questo significa che la squadra ha delle paure, delle frenesie, che ci sono cose che non funzionano. Fonseca non deve difendere il proprio lavoro: ma da chi lo deve difendere e da cosa? Ci sono cose da correggere, come tutte le altre squadre…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Questa attenzione maniacale all’esegesi del testo delle parole di Fonseca, il cronometraggio della durata della conferenza, c’è solo qui a Roma, da altre parti non c’è. Conte di conferenze tipo quella di ieri di Fonseca ne avrà fatte settanta mila. Ma che ha detto Fonseca di così scandaloso?…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Le parole di Fonseca? La Roma ha incassato una serie di gol in maniera palese ed oggettiva per errori individuali. Non è che ha svelato il terzo segreto di Fatima, non ha lavato i panni sporchi in pubblico, ha detto delle cose che erano sotto gli occhi di tutti. Mi fa sorridere che non va bene mai nulla: se si sta zitti, perchè si sta zitti, se si è pacati, non si può fare in una piazza come Roma, se fai la voce grossa, come ti permetti ad accollare la colpa alla squadra. Non va mai bene nulla. Per presa di posizione certe cose vanno sempre bene o sempre male, e che si aspetta il passo falso per dire: “Eh, ma io ve l’avevo detto”. Così è facile…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fonseca ieri ha detto un sacco di stupidaggini un’altra volta, poveraccio…Ma lui è proprio in confusione. Dice che le grandi squadre non cambiano mai identità parlando della Juventus, che invece è quella che la cambia più spesso. Magari la Juve fa ridere anche per questo…ieri ho visto una Juve dominata dallo Spezia per 50 minuti, e se ero Agnelli lo cacciavo subito a Pirlo… Fatti loro. Per quanto riguarda Fonseca, tutte le squadre cambiano tattica: Juve, Inter, Lazio. E fra l’altro lo hanno fatto proprio contro di te. Poveraccio Fonseca, è increscioso…è brutto sentirlo parlare, e non perchè sia cattivo, ma è proprio scarso. Non lo fa apposta…Lui purtroppo ha la cosa più grave che può avere una persona nel mondo del lavoro: reitera lo sbaglio e pensa che siano gli altri ad avere torto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io mi aspetto che la Roma faccia bene stasera, ma la Fiorentina è una squadra strana. Siccome noi abbiamo la fama di resuscitare i morti, speriamo di non farlo anche stasera. Alla Roma però stasera basterà non commettere errori. La superiorità tattica è evidente a quanto dice l’allenatore. Basterà non fare stupidaggini e la partita si vince, io questo ho capito dalle parole di Fonseca…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me le parole di Fonseca non sono piaciute. Si è incarognito nella difesa di un’idea su delle domande mal poste, e non da chi le ha ideate, ma da chi le ha riferite. Sono state accorpate due domande, una era la nostra, ma noi avevamo chiesto un’altra cosa… Purtroppo in queste condizioni non c’è la possibilità di un confronto in conferenza, non c’è la possibilità di ribattere, e passano solo i messaggi che lui vuole far passare. Quando lui dice che siamo noi che ci creiamo problemi da soli, che il Milan non ha mai creato problemi con la propria fase offensiva, lì se sei presente alzi la manina e gli dici: “Scusi, ma loro hanno fatto 12 tiri in porta nei primi 20 minuti, evidentemente non sono stati tutti errori vostri…”. Pioli t’ha messo Calhanoglu su Villar, bloccandoti le fonti di gioco. Questo vuol dire che c’è anche una squadra che ti ha messo in grande difficoltà. E invece passa il messaggio, perchè nessuno può dirgli il contrario, che la Roma perde le partite da sola. E non è così…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Vlahovic ha 21 anni, e ha tanti margini di miglioramento. La profondità te la dà, tecnicamente non è il massimo, ma ha un gran fisico. Sta migliorando l’aspetto caratteriale, perchè spesso andava sopra le righe… L’ipotesi Vlahovic mi sembra la più plausibile, a meno che il Torino va giù e Belotti potrebbe non costare più quanto prima. Belotti è un generoso, aiuta tanto la squadra, ha caratteristiche diverse. Bisogna capire quanti margini ha Vlahovic. Dipenderà tutto dal budget, perchè dovrai prendere anche il portiere e un centrocampista, e qualcosa dovrai fare anche sulle fasce… La partita di stasera? Ora c’è il rischio concreto che si corra per un solo posto per la Champions, se si torna a quello scenario lì ogni partita diventa determinante per tutti…”

Marco Juric (Rete Sport): “Su Vlahovic io ci scommetterei. Se la cifra è tra i 25 e i 30 milioni e bisogna prendere per forza un giovane, perchè dobbiamo mettere in conto che a 24 anni può valerne 80 e lo dobbiamo cedere, secondo me si può fare. Visto il Covid e i conti in sofferenza, mi sembra complicato pensare a altro. A parità di costo chi prenderei tra lui e Belotti? Vlahovic. Meglio lui come futuribilità. Belotti non mi sembra un calciatore che potrà valere mai 50 milioni. Vlahovic invece è un giocatore che può esploderti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io conosco bene la realtà di Firenze. La Fiorentina in questo momento non sa nemmeno dove partire…Loro hanno una paura fottuta di retrocedere, nonostante abbiano 7 punti di vantaggio. Sono in grande difficoltà, la squadra non ha cattiveria, non ha qualità… Ci sono giocatori di buon livello? Mah, io ho dei dubbi. Secondo me è stata assolutamente sopravvalutata. Se poi trova la partita come contro la Juve allora per l’amore di dio, altrimenti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’unico dubbio di formazione è se gioca El Shharawy, e allora Pellegrini fa un passo indietro, oppure gioca Diawara con il Faraone in panchina. Per me El Shaarawy deve avere un posto in squadra, è un giocatore di livello, e io l’avrei messo al posto di Mayoral. Vediamo… Credo che questo turno di campionato presenterà un trappolone, ma non per la Roma. La Fiorentina è una squadra in crisi, ha una situazione difficile..E’ vero, ha battuto la Juve 3 a 0, ma mi sembra più una casualità. Vedo Sassuolo e Udinese dei trappoloni per Napoli e Milan. Tutte stasera non vincono, qualche cosa succederà…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Fiorentina? Leggo la formazione, e penso che possa diventare pericolosa se azzecca la partita. Qualche giocatore di qualità lo ha… Per me è una trappola per la Roma, la Fiorentina può essere un pericolo per le squadre che non lottano per la salvezza. Ha Ribery, Castrovilli, Aamrabat, Milenkovic, Pezzella…se azzecca la partita può mettere in difficoltà una squadra più forte come la Roma. Anzi, a livello mentale è più facile per loro giocare contro una squadra migliore, perchè hanno meno da perdere. Per la Roma secondo me potrebbe diventare non semplice…”

Redazione Giallorossi.net