Fonseca si difende e scarica la responsabilità sulla squadra: il gruppo non gradisce

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca in conferenza stampa si prende più tempo del solito per spiegare ai giornalisti l’ultima sconfitta in campionato, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (U. Trani). L’allenatore ha parlato ben 18,01 minuti: è il suo record stagionale.

Fonseca ha difeso a spada tratta il lavoro fatto sulla squadra, affermando con convinzione come la sua Roma non abbia problemi di organizzazione difensiva, ma che i troppi gol subiti sono quasi sempre frutto dell’errore del singolo.

«Siamo noi a crearci problemi commettendo errori. Non è un problema di organizzazione difensiva, ma di ultima decisione o di palloni persi in fase di costruzione», le parole del portoghese. Ma lo scarico di responsabilità dell’allenatore sulla squadra, scrive Il Messaggero, non è stato gradito dal gruppo.

Fonte: Il Messaggero