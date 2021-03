Stadio della Roma, prende quota l’ipotesi Ostiense dopo l’incontro tra Friedkin e la Raggi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo stadio a Tor di Valle non si farà, ma lo Stadio della Roma sì. Almeno questa è la ferma intenzione dei Friedkin, al lavoro in queste ore con il Comune per ripartire subito con un nuovo progetto, che non prevederà uffici, quartieri o business park intorno.

Ieri, raccontano i quotidiani in edicola questa mattina, è avvenuto l’incontro tra i texani, Guido Fienga e Stefano Scalera e la sindaca Raggi per gettare le basi del nuovo stadio. La prima cosa da fare è individuare la zona su cui si ripartirà da zero. La sindaca ha mostrato una disponibilità piaciuta a Friedkin.

Entrambi hanno convenuto sul fatto che bisognerà prima chiudere l’iter per Tor di Valle, cosa che prenderà circa un mese di tempo. L’amministrazione ha ribadito che esiste già un dossier su 18 aree che può essere una base di lavoro. Il timing sembra essere confermato: due anni per le autorizzazioni e due per la costruzione. Apertura prevista nel 2026.

Al momento sembra prendere quota l’area dell’Ostiense, tra Testaccio e Garbatella, vicino lo scheletro del vecchio Gazometro. Tor Vergata e Romanina le altre aree in lizza. Entro un mese, trapela dal Comune, le parti di dovrebbero incontrare nuovamente per decidere sul da farsi.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport