Ibanez, la lesione non è guarita: servono altri 10 giorni di stop

AS ROMA NEWS – La lesione si è riassorbita, ma non del tutto passata: Roger Ibanez dovrà restare ancora per un po’ lontano dal terreno di gioco. Non una bella notizia per Fonseca, che però ha recuperato Kumbulla e Smalling e può tirare un respiro di sollievo.

Tornando a Ibanez, ieri il brasiliano ha effettuato nuovi controlli per vedere a che punto fosse l’infortunio muscolare: gli esami, racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) hanno evidenziato un miglioramento, ma non tale da permettere un suo ritorno in gruppo.

Ibanez, scrive il giornale, dovrà restare ancora fuori per altri dieci giorni. Il giocatore dunque salterà le partite con Fiorentina, Genoa e l’andata contro lo Shakhtar. Probabile il suo rientro in campo per Parma-Roma di metà mese.

Fonte: Il Messaggero