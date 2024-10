FIORENTINA-ROMA, i convocati di Juric: recupera Soulè, ok anche Mancini

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani sera al Franchi contro la Fiorentina di Palladino.

In lista compare il nome di Matias Soulè, che dunque ha recuperato dall’attacco febbrile delle scorse ore. Ok anche Gianluca Mancini. Out El Shaarawy.

Questo l’elenco completo dei convocati di mister Juric per la partita di domani sera contro i viola.

