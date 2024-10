Primavera, JUVENTUS-ROMA 1-0: giallorossi ancora sconfitti, decide un gol di Pugno

AS ROMA NEWS – Continua il momento nero della Roma Primavera che, dopo il pesante ko per 5-1 subito contro il Monza, cade anche in casa della Juventus per 1-0.

Decide il match a favore dei bianconeri un gol di Pugno realizzata al 34 minuto di gioco. Nella ripresa la Roma cerca di trovare la rete del pari, ma fallisce le tante palle gol costruite.

La squadra di Falsini incassa così la seconda sconfitta consecutiva e il successo manca da ben cinque giornate. I capitolini scendono momentaneamente al sesto posto in classifica con 14 punti in 9 turni, mentre la Juventus sale in terza posizione a quota 16.

IL TABELLINO DEL MATCH

JUVENTUS: Zelezny; Savio, Martinez (80′ Bassino), Montero, Pagnucco; Ripani, Ngana; Ventre (75′ Crapisto), Florea, Vacca (75′ Biliboc); Pugno (65′ Di Biase).

A disp.: Vinarcik, Boufandar, Verde, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Lopes Comellas.

All. Magnanelli.

ROMA: Marin; Seck (58′ Golic), Mirra, Reale; Marchetti, Coletta (46′ Della Rocca), Di Nunzio, Graziani (78′ Almaviva), Litti (58′ Zefi); Marazzotti, Sugamele (85′ Levak).

A disp.: Jovanovic, Marcaccini, Mlakar, Cama, Ivkovic, Lulli.

All. Falsini.

Arbitro: Mirabella. Assistenti: Zanellati – Morotti.

Marcatori: 34′ Pugno.