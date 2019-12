Fiorentina-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Smalling subito in campo, Florenzi sorpassa Spinazzola

ULTIME AS ROMA – Smalling subito in campo e Florenzi che riscavalca Spinazzola nelle gerarchie a destra: secondo i quotidiani sono queste le principali novità di formazione in casa Roma per la sfida alla Fiorentina.

In attacco spazio ancora a Perotti, preferito a Mkhitaryan. Zaniolo e Pellegrini completeranno i tre trequartisti alle spalle di Dzeko unica punta.

Il Tempo

(4-2-3-1) Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Leggo

Il Messaggero

(4-1-4-1) Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Tuttosport

(4-1-4-1) Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara; Zaniolo, Veretout, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Il Corriere dello Sport

La Stampa

La Gazzetta dello Sport

