FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Lo ha annunciato Fonseca oggi in conferenza stampa: per la partita contro la Fiorentina ci saranno solo due o tre cambi di formazione. Questi non riguarderanno il portiere, dato che Pau Lopez continuerà a essere il titolare della Roma nonostante gli errori fatti contro il Milan.

In difesa rientra Kumbulla che giocherà insieme a Mancini e Cristante, confermato centrale. Smalling infatti partirà dalla panchina. A centrocampo una delle novità, e cioè Diawara che torna titolare al posto di Villar. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola vanno verso la conferma.

In attacco possibile un turno di riposo per Lorenzo Pellegrini: al suo posto uno tra Pedro ed El Shaarawy. Confermati invece sia Mkhitaryan che Borja Mayoral. Queste dunque le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, gara che si giocherà mercoledì 3 marzo alle ore 20:45, diretta tv su Sky Sport:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

Giallorossi.net – G. Pinoli