FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 13:00 – Primavera, Roma-Inter 2 a 2

Pareggio che vale il primato in classifica con due turni di anticipo per la Roma Primavera. Al Tre Fontane finisce 2 a 2 con l’Inter: rimonta nerazzurra dopo i gol di Coletta e Della Rocca.

Ore 11:10 – Slitta a metà maggio il progetto semi-definitivo

Il progetto stadio, che doveva essere consegnato il 21 aprile, non è stato ancora presentato in Comune dalla Roma. Ora la nuova data di consegna dovrebbe essere a metà maggio. (Il Romanista)

Ore 10:40 – Roma, nuova partnership con Monster Energy

Nuova partnership per la Roma. Come annunciato dal club tramite un comunicato ufficiale, la società giallorossa ha trovato un accordo pluriennale con “Monster Energy”, che diventa Official Energy Drink Partner del Club. Ecco la nota: “L’AS Roma è lieta di annunciare una nuova partnership con Monster Energy, che diventa Official Energy Drink Partner del Club.

Ore 10:00 – Kean titolare domani contro la Roma

Domani all’Olimpico mister Palladino rilancerà dall’inizio Kean, autore di una doppietta nel 5-1 con cui i viola all’andata travolsero la Roma, allora guidata da Juric. Il tecnico deve fare di necessità virtù dovendo pure sopperire alle assenze di Dodo e di Cataldi, vero motore del centrocampo viola. (Tuttosport)

Ore 9:25 – La Repubblica: “Fabregas in pole”

Secondo il quotidiano La Repubblica, la Roma sta cercando di strappare Fabregas al Como. Il tecnico spagnolo è il nome su cui i Friedkin stanno puntando, preferito ai più anziani Pioli e Gasperini.

Ore 8:50 – Roma-Fiorentina, stadio ancora sold-out

Per la gara contro la Fiorentina l’Olimpico sarà esaurito per la dodicesima volta in stagione, la sessantanovesima dell’era Friedkin, la settima con Ranieri in panchina. (Corriere della Sera)

