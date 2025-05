Roma, all-in Europa

Una sfida che pesa. Una serata che può indirizzare un’intera stagione. Roma-Fiorentina, oggi alle 18 all’Olimpico, è molto più di uno scontro diretto: è una finale anticipata nella corsa all’Europa. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, e a tre giornate dalla fine ogni dettaglio può fare la differenza.

La Roma arriva a questo bivio con la consapevolezza di avere tutto (o quasi) nelle proprie mani. Ma anche con l’obbligo di non poter sbagliare più nulla dopo una rimonta che ha del clamoroso. La classifica è corta, il margine di errore praticamente inesistente, e i giallorossi non possono permettersi di perdere terreno. Anche perché subito dopo, alle 20:45, si gioca Bologna-Juventus, altro scontro diretto che toglierà punti a una delle due (o a entrambe, in caso di pari). Una combinazione che può rimettere in gioco tutto – o tutto compromettere.

La squadra di Ranieri dovrà fare i conti con le insidie di una Fiorentina che non molla mai, abituata a battaglie tese e imprevedibili, capace di palleggiare ma anche di colpire in contropiede. Una squadra viva, affamata, che contro le grandi ha spesso ottenuto risultati di prestigio, e che sogna l’Europa tanto quanto la Roma. Ma i giallorossi stasera hanno un grande doppio vantaggio: potranno sfruttare il fattore casa e approfittare di una viola che arriva all’Olimpico nel bel mezzo di una doppia semifinale con il Betis che toglie energie.

La Roma invece ha potuto preparare questa sfida avendo a disposizione tutta la settimana, con Ranieri che, tolto Dybala, potrà contare su tutta la rosa al completo e su una squadra che ha dimostrato di saper reggere la pressione delle grandi serate. Serviranno concentrazione, equilibrio e la fame di chi sa che non c’è un domani. Perchè a tre turni dalla fine e con una classifica così corta ogni punto vale oro. E ogni occasione mancata può essere quella da rimpiangere tutta l’estate.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini