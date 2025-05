Ranieri non cambia: Roma con il doppio centravanti e Soulé a tutta fascia

Claudio Ranieri non cambia la rotta: contro la Fiorentina, nella sfida spartiacque per l’Europa, la Roma potrebbe rispolverare in blocco (o quasi) la squadra che ha sorpreso l’Inter al Meazza. Un undici coraggioso, muscolare e spregiudicato, plasmato sul 3-5-2 con il doppio centravanti e un centrocampo da battaglia.

In avanti, si candida alla conferma la coppia Shomurodov-Dovbyk, tandem fisico e dinamico che ha messo in crisi la retroguardia nerazzurra. Sulle corsie spazio alla corsa: a destra Soulé sarà chiamato a coprire tutta la fascia con la sua qualità e intraprendenza, mentre a sinistra agirà il solito Angeliño, sempre più punto fermo nelle gerarchie giallorosse. In difesa, confermato il trio che ha retto l’urto a San Siro: Celik sul centro-destra, Ndicka sul lato opposto e Gianluca Mancini, leader carismatico, al centro del reparto.

La vera variabile resta il centrocampo, dove tutto ruota attorno a Leandro Paredes. L’argentino ieri è stato provato titolare al centro del campo da Ranieri: se l’ex PSG verrà schierato in cabina di regia, sarà Koné a scalare nel ruolo di mezzala, con Cristante a completare il reparto. In caso contrario, toccherà al francese dirigere le operazioni al centro, con Pellegrini che tornerebbe in gioco per una maglia da titolare.

La decisione finale verrà presa da Ranieri solo questa mattina, ma l’impressione è che il tecnico voglia puntare su quella che finora è stata la Roma più convincente della ultime partite. E con una sfida così pesante alle porte – e uno scontro diretto tra Bologna e Juventus che inevitabilmente toglierà punti a qualcuno – il momento di rischiare è adesso.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport