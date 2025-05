Calciomercato Roma, il Borussia Dortmund vuole Konè ma i giallorossi resistono

Manu Konè è senza dubbio uno dei calciatori più appetiti della Roma sul mercato internazionale e nel corso della prossima estate sarà sicuramente oggetto di diverse offerte da parte di top club europei.

Tra questi, scrive oggi Il Messaggero, c’è il Borussia Dortmund che aveva avuto modo di ammirarlo da vicino quando il francese giocava in Bundesliga con la maglia del Monchengladbach. Ora i tedeschi vorrebbero puntare forte su Konè dopo la sua ottima stagione in maglia giallorossa.

La Roma, che lo scorsa estate aveva investito circa 18 milioni, non ha intenzione di privarsi del francese. Per il club capitolino Manu è uno dei giocatori su cui costruire la squadra del futuro, ma bisognerà capire se sarà in grado di resistere anche a offerte importanti provenienti dall’estero.

Fonte: Il Messaggero