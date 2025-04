FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non dorme mai. Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: aggiornamenti minori ma interessanti, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Malagò annuncia il suo futuro: c’è la Roma?

Giovanni Malagò dovrebbe lasciare la guida del Coni e cominciare una nuova avventura: è attesa per oggi l’annuncio in cui dovrebbe svelare il suo futuro. Nelle scorse settimane si è tornato a parlare di un suo possibile ingresso nella dirigenza della Roma. (Il Giornale)

Ore 9:45 – Il Milan vuole tenere Abraham

Il Milan sembra intenzionato a trattenere Tammy Abraham come alternativa a Gimenez per l’attacco del prossimo anno: per acquistarlo a titolo definitivo servirà trovare un accordo con la Roma e chissà che non diventi proprio la prima missione di Igli Tare, tra i principali candidati al ruolo di direttore sportivo. (Gazzetta.it)

Ore 9:00 – Svilar e Soulè i migliori, disastro Dovbyk

Sono Matias Soulè e Mile Svilar i giocatori con la media voto più alta della Roma leggendo le pagelle dei quotidiani oggi in edicola all’indomani del derby. Entrambi superano il 7,5 a conferma della bontà della loro prova contro la Lazio. Insufficienti Pellegrini e Mancini, il peggiore è Dovbyk con una media del 4,8.

