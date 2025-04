PRIMAVERA: Sassuolo-Roma 1-3. Romano, Della Rocca e Levak fanno volare i giallorossi

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma Primavera vince in casa del Sassuolo e consolida il primo posto in classifica. Decisivi per i giallorossi i gol di Romano al 1′, Della Rocca all’82’ e Levak all’84.

Grazie a questo risultato i ragazzi di Falsini rafforzano il primato in classifica, raggiungendo quota 70 punti e staccando l’Inter, a quota 66. Si allontana il Sassuolo stesso, fermo a 63 punti al terzo posto.

IL TABELLINO DEL MATCH

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Corradini (81′ Macchioni), Di Bitonto, T. Benvenuti; Seminari, Lopes, Frangella (85′ Moriano); Knezovic, Cardascio (36′ Daldum) (81′ Sandro); Minta (80′ Vedovati)

A disp.: Vigano, Mazzetti, Benvenuti, Tomsa, Barani.

All. Emiliano Bigica

ROMA: Marcaccini; Sangaré, Seck (70′ Cama), Nardin, Reale; Levak, Romano, Marazzotti (63′ Di Nunzio); Graziani (88′ Almaviva); Coletta, Della Rocca

A disp.: Jovanovic, Kehyaov, Terlizzi, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli

All. Gianluca Falsini

RETI: 1′ Romano, 11′ Minta, 83′ Della Rocca, 85′ Levak