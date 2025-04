Gualtieri: “A breve ci saranno novità importanti sullo stadio della Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica Tele Radio Stereo e ha lasciato intendere che nei prossimi giorno ci saranno buone notizie in merito al nuovo Stadio della Roma.

Ecco le parole del primo cittadino della capitale: “Stiamo lavorando molto alacremente e vi posso dire che ci aspettiamo nei prossimi giorni che accada qualcosa di importante da parte della società.

Siamo in attesa di un passaggio molto rilevante nei prossimi giorni, quindi non anticipo altro, ma basterà pazientare per vedere. Ci saranno delle notizie positive importanti a breve“.

Fonte: Tele Radio Stereo