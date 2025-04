Malagò: “Io nuovo Ceo della Roma? E’ una bella fantasia”

AS ROMA NOTIZIE – Arrivano secche smentite dalla voce dello stesso Giovanni Malagò sul suo possibile futuro in giallorosso come dirigente della Roma, club di cui è da sempre grande tifoso.

Il presidente uscente del Coni ha parlato oggi del suo futuro, negando però con forza le indiscrezioni apparse oggi su Il Giornale che lo vedevano come possibile nuovo CEO del club dei Friedkin: “E’ una bella fantasia”, ha commentato Malagò al riguardo, “Ne ho lette diverse, ma questa non è male“.

Dopo l’addio di Lina Souloukou la Roma non ha ancora rimpiazzato la dirigente greca al comando del club capitolino. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile arrivo di Alessandro Antonello dall’Inter, ma anche quella candidatura è evaporata. E ora va depennata anche l’ipotesi Malagò.

Giallorossi.net – T. De Cortis