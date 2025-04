“ON AIR!” – CORSI: “Se Rovella si mangia i nostri c’è qualcosa che non quadra”, ROSSI: “La Conference? Preferisco perderle tutte”, ORSI: “Con Dovbyk la Lazio avrebbe vinto 3 a 1”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha avuto l’incubo della Serie B, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Io ero tra quelli che ci credeva, ero molto preoccupato. Ranieri ha fatto 16 risultati consecutivi, che sono una roba importante e non possiamo fare finta che non sia così. Detto questo, dobbiamo commentare la quotidianità: contro Juve e Lazio dovevamo fare almeno 4 punti, e invece ora siamo qui a dire addio al sogno Champions. Ma se davvero dobbiamo giocare la Conference, io preferisco perderle tutte da qui alla fine, e non sto scherzando. L’Europa League? Mi cambierebbe poco, perchè certificherebbe la mediocrità in cui siamo arrivati… A me quello che abbiamo visto in queste ultime due partite non è piaciuto per niente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che la Roma nel momento clou della stagione non se l’è giocata bene. Andava ad affrontare due squadre che stavano peggio di lei: la Juve veniva da un cambio di allenatore, la Lazio da una sconfitta con i salmonari in Norvegia, e giovedì ne hanno un’altra. La Roma era in una condizione di potenziale vantaggio su due avversarie dirette, e si è accontenta del punticino… Svilar? Se aspettano un altro pò, chiederà 8 milioni invece che 4. A un certo punto si arriverà a una situazione per cui lui chiederà più soldi e la Roma non glieli potrà più dare e saranno costretti a venderlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma non ha coppe, a parte Dybala aveva tutti sani, la Lazio aveva fatto quella figura coi salmonari ed era una squadra stanca. Ragazzi, Svilar, il migliore della Roma, ha fatto il fenomeno e nessuno gli rinnova il contratto. Una Roma ridicola, secondo me certe cose vanno dette. Ho visto cose clamorose: non parliamo di Pellegrini, lui non deve accettare di entrare in campo se sta così. Quando è caduto per terra sul gol della Lazio, di solito tutta la squadra corre dall’arbitro a protestare, e invece nessuno ha alzato un dito. Questo è il motivo per cui non gioca più. Una Roma arrendevole, una cosa da ridere, e in un derby da vincere. Possibile che Rovella si mangia i nostri centrocampisti? Ma allora c’è qualcosa che non quadra…se non vi va andatevene. E non parlo di Konè, che ha giocato…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Svilar si vede che ci tiene alla Roma, sembra più capitano lui di altri…e se davvero accetta le condizioni della Roma, ancora di più è attaccato… Paredes? Fa le cose populiste per dare effetto e far vedere che lui è cattivo al derby, ma poi viene sommerso…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se vediamo i punti conquistati contro le rivali, è oggettivo che qui ci sia un problema. Certo, ti manca sempre in queste fasi il tuo giocatore migliore, ma quest’anno con la rosa più lunga io un po’ più di coraggio l’avrei messo. Una delle due partite, quella di ieri contro la Lazio e quella contro la Juve della settimana scorsa, andava vinta… Il posto in Champions si conquista anche negli scontri diretti, e quest’anno hai vinto solo il derby di andata. Serve un guizzo, altrimenti chiudi sempre a 63 punti come gli anni scorsi, e allora vuol dire che sempre questo vali…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Più che il coraggio, io penso che la Roma ora stia pagando i 4 mesi di grandissima spinta. Però è un dato di fatto che sia contro Juventus che Lazio vai sotto e poi recuperi. Il dato dei big match è sconfortante, ma nell’analisi complessiva della stagione il problema non può essere l’1 a 1 contro la Juve o nel derby dopo aver vinto quello di andata. Il problema è di aver fatto nel girone di andata una media punti da 1,21 a partita…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Guendouzi è insopportabile, se giocassi contro di lui una manata gliela darei. I suoi comportamenti sono inaccettabili, protestava sempre, è veramente insopportabile così come Paredes, che fa quella cosa dopo 4 minuti che non ha senso. Saelemaekers? Secondo me gli abbiamo detto troppe volte che è bravo, e si piace tanto…A me dopo l’ 1 a 1 la Roma mi ha deluso, non ha provato a vincere la partita, e invece poteva farcela perchè la Lazio stava barcollando…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Era successo tante volte con Mourinho, era successo sempre con De Rossi, ed è successo spesso anche con Ranieri che quando vai sotto e sei costretto ad alzare il baricentro, la Roma funziona. Io resto convinto, come aveva intuito brillantemente De Rossi, che questa è una squadra che devi liberare offensivamente, che deve giocare con pressioni alte anche a costo di subire qualche gol in più, ma lì ti libera il suo estro. Se hai Soulè, hai Saelemaekers, hai Dovbyk, hai Paredes, hai i terzini che spingono, ma poi ti fermi perchè il primo precetto è non prendere gol ecco che esce fuori un ibrido che secondo me non ti dà un’anima vera. L’anima vera di questa Roma, lo abbiamo capito, è prima di tutto non prendere gol e quindi si insiste su atteggiamenti che secondo me non pagano…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Derby vissuto sugli episodi. Ai punti avrebbe meritato la Lazio, ha prodotto di più. Però il derby è questo, ci sono giocatori che fanno la differenza e Svilar l’ha fatta. Le scorie di Bodo non sono esistite, perchè i derby si vivono a livello nervoso, e la Lazio non ha risentito per niente, anzi, ha corso più della Roma…Il problema della Lazio è che non ha attaccanti, secondo me con Dovbyk avremmo vinto 3 a 1…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ho visto una bella partita, non eccezionale ma godibile. Era difficile attendersi una Lazio così dopo la prova incolore a Bodo, ha dimostrato il proprio valore, ma non ha bomber veri e deve accontentarsi. Ottima prova di Svilar, il migliore in campo e questo la dice lunga sulla superiorità della Lazio…”

Luigi Salomone (Radio Radio): “Se fossi un laziale avrei dei rimpianti, la Lazio meritava di vincere. E’ la fotocopia della stagione della Lazio, piena di rimpianti, deve sempre fare la super-prestazione per vincere. Sulla Roma, sono deluso degli ultimi 20 minuti: nell’inerzia del derby si pensava che avesse più voglia di vincere, e invece è successo esattamente il contrario…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha giocato per non perdere. Derby nervoso tra due squadre spuntate, Lazio più pericolosa si ma quasi sempre da calci piazzati, con la difesa della Roma molto spesso impreparata. Avevo pronosticato il pari e così è stato. Penso che le due squadre si possano accontentare…”

Redazione Giallorossi.net