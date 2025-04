Ranieri e lo “svarione” su Allegri: “Se lo vedrete qui a Roma? Penso di sì”. Ma poi corregge il tiro (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nel consueto mix di ironia e schiettezza che lo contraddistingue, Claudio Ranieri si è reso protagonista ieri sera di un piccolo scivolone dialettico che ha subito fatto sorridere, ma anche pensare, i cronisti presenti.

Interpellato sul futuro di Massimiliano Allegri da un giornalista che gli ha chiesto se ci sarà la possibilità di vederlo al posto suo in conferenza post partita, Ranieri ha risposto: “Credo di sì…” Una frase che, detta così, ha immediatamente fatto drizzare le antenne dei cronisti, facendo pensare a un indizio di mercato o a una soffiata involontaria.

Ma lo stesso Ranieri, rendendosi conto del fraintendimento possibile, ha subito corretto il tiro con una risata: “Con la casacca della Roma? No, questo non lo so, mannaggia a te! Se trova squadra in Italia, qui lo trovi...”, ha aggiunto sorridendo. (GUARDA IL VIDEO)

Un equivoco tutto sommato innocente, ma che in un momento delicato per il futuro della panchina giallorossa non può passare inosservato. Ranieri, come sempre, ha cercato di dribblare la domanda con il sorriso, ma le sue parole – seppur chiarite – alimentano i tanti discorsi che circolano sul suo erede.

La scorsa settimana in molti puntavano sui giorni post derby per l’annuncio del nuovo tecnico giallorosso. Ieri Ghisolfi ha dichiarato: “La lista è ristretta, stiamo per chiudere“, lasciando intendere che la scelta ormai è fatta. Non resta che aspettare l’annuncio dei Friedkin.

Giallorossi.net – G. Pinoli