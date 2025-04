DERBY A METÀ

AS ROMA NEWS – La magia di Soulè evita alla Roma una sconfitta dolorosa e pesante nel derby, ma non basta a far svoltare questo finale di stagione passato dalla squadra a rincorrere per rimediare ai quattro mesi iniziali regalati agli avversari. L’attesissimo derby della Capitale finisce col più classico dei risultati, un 1 a 1 che fa più contenta la Lazio, ancora davanti ai giallorossi di due lunghezze.

E viste come sono andate le cose, il risultato va anche bene alla Roma, che a parte la prodezza di Soulè ha manifestato anche ieri i soliti, evidenti limiti offensivi. La Lazio, nonostante l’impegno infrasettimanale con il Bodo, ha dimostrato addirittura più brillantezza rispetti ai giallorossi, in calo dopo la striscia di vittorie accumulate prima del pari interno contro la Juventus. Ma i segnali di allarme erano arrivati già contro Cagliari e Lecce.

L’assenza di Dybala pesa come un macigno sulla produzione offensiva della squadra, che anche ieri ha creato pochissimo dalle parti di Mandas ad eccezione di un colpo di testa di Mancini e della giocata di Soulè. Svilar invece ha dovuto sudare sette camicie per tenere al riparo la porta romanista: l’estremo difensore belga si conferma ad altissimi livelli e resta difficile capire come mai la Roma stia indugiando così tanto con il suo rinnovo di contratto. Primo tempo da dimenticare, un po’ meglio il secondo, con la squadra che ha saputo reagire al vantaggio di Romagnoli, ma senza riuscire a completare il sorpasso su una Lazio che poteva pagare l’impegno infrasettimanale.

Il punto ottenuto ieri si somma a quello strappato domenica scorsa contro la Juventus e non fa molta classifica: la striscia di risultati utili si allunga, ma i giallorossi restano settimi e dovranno continuare a rincorrere in queste ultime sei partite che ci separano dalla fine della stagione. Gli scontri diretti restano un tabù difficile da sfatare per una squadra che mostra evidenti segni di sfiancamento, più mentale che fisico.

Sabato prossimo arriva il Verona, una partita da vincere a tutti i costi. Il discorso Champions sembra ormai fuori dalla portata della Roma, mentre resta viva la speranza di raggiungere un posto in Europa League, che sarebbe comunque un grande traguardo vista come è andata questa stagione. A Ranieri il compito non facile di ridare smalto e un pizzico di orgoglio ai suoi ragazzi per non gettare alle ortiche anche questa rincorsa europea.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini