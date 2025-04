RANIERI: “Mi prendo questo pareggio ma siamo stati troppo prudenti. Soulè ha tutto per esplodere. Questo Olimpico mi mancherà”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Lazio-Roma, gara valida per la 32esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Inizio equilibrato, troppa prudenza?

“Sono d’accordo, tornavamo indietro e non mi piace. Avevo chiesto profondità, avevo messo le ali apposta, e non mi è piaciuto. Va bene così. La Lazio ha fatto qualcosina di più come occasioni da gol, noi meno, ma mi prendo questo pareggio”.

Soulè può prendere in mano questa Roma?

“Se parte dall’esterno può prendere la Roma per mano, ma non riusciamo a servirlo col cambio gioco e davamo alla Lazio la possibilità di raddoppiarlo. Nel secondo tempo è stato più ficcante. Ha tutto per esplodere, il futuro è suo”.

Con Shomurodov Roma più pericolosa, si può vedere due punte in futuro. Dybala in panchina?

“Purtroppo ora è solo leader nello spogliatoio. So che con due punte siamo più verticali, ma se gioco con due punte poi non ho cambi, è l’unico freno che ho. Quando entra Eldor è determinante, sta a me trovare la soluzione più idonea”

Come descrive questo suo ultimo atto nella stracittadina da imbattuto?

“Ci pensavo prima. Sono di poche parole, me lo tengo per me, ma è una cosa bellissima. Mi sarebbe piaciuto chiudere con un’altra vittoria, ma il calcio è questo e certe cose bisogna accettarle”.

Cosa le mancherà?

“Lo stadio Olimpico pieno, questo sì. E’ una cosa che ti coinvolge, ti dà la voglia di dare sempre di più”.

Da consigliere della Roma hai già detto che serve un attaccante in più…

“(Ride, ndr)…buona notte a tutti!”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa le è piaciuto di più e in quali aspetti si poteva fare di più?

“La cosa che mi è piaciuta di più è la reazione e la voglia di non perdere davanti ad una buonissima Lazio. Non mi è piaciuto che nel primo tempo abbiamo giocato troppo in orizzontale e non siamo andati in profondità. C’è da dire che la Lazio aveva preparato bene la gara perché non ha fatto come nella gara d’andata quando è venuta ad aggredirci ma è rimasta dietro e le nostre ali tornavano indietro e non chiedevano palla in profondità. Abbiamo sofferto quello, abbiamo tenuto troppo palla e a me non piace, ma la reazione dopo il gol mi è piaciuta molto. Alla fine devi contare chi ha avuto più occasioni da gol e le ha avute la Lazio”.

Lei dice sempre che la squadra deve essere lo specchio dell’allenatore…

“Quando le cose vanno bene (ride, ndr)”.

Questa sera è la Roma o la Rometta?

“È sempre la Roma, che ha cercato di fare la sua partita davanti ad una grande squadra che sta facendo un buonissimo campionato. Noi non siamo da meno, siamo partiti con l’handicap ma ci stiamo riprendendo e stiamo spingendo. Devo dire che non abbiamo giocato benissimo, bisogna dare onore all’avversario, ma abbiamo avuto una grandissima reazione”.

Che posto avrà questo derby nei suoi ricordi?

“Quando sarò anziano ci penserò. Oggi c’erano tre punti in palio e ne ho conquistato uno, meno male visto come era andata la partita. Io qui cerco di fare più punti possibili”.

Conta di più affrontare gli scontri diretti o le piccole?

“Sono partite difficilissime, figuriamoci quando sono le ultime. Ci sarà chi deve lottare come noi e chi lotta per restare in A. Noi dobbiamo pensare una dopo l’altra, tutte le partite ti creano delle insidie. Noi dobbiamo dare tutti noi stessi. Abbiamo dato tutto sotto l’aspetto nervoso e mentale nel riprendere il risultato”.

Un pensiero in stile Allegri? Può essere l’allenatore per la Roma?

“Il pensiero è quello, ma non è l’allenatore della Roma. Lo vedrete qui se troverà una squadra in Italia…”.

Ci spiega la scelta di Saelemaekers a sinistra?

“Volevamo due esterni alti, abbiamo provato a fare a sinistra con Saelemaekers e Pellegrini quello che abbiamo fatto all’andata con Dybala. Si sono però abbassati troppo, per questo poi ho avvicinato Pellegrini a Dovbyk e ho messo dopo Shomurodov per giocare a due punte. Quando entra mi spacca le partite, se gioca dall’inizio magari non succede e poi non ho cartucce da sparare”.

Che caratteristiche deve avere il prossimo allenatore della Roma?

“Mi dispiace non poter rispondere, non risponderò mai più sul tema. Voglio solo un allenatore che possa guidare la Roma”.