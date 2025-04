LAZIO-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il derby tra Lazio e Roma si chiude in parità: al gol di Romagnoli a inizio ripresa ha risposto Soulè con un gran sinistro. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nel match valido per la 32esima giornata di campionato:

Svilar 8 – Si esalta sul colpo di testa ravvicinato di Romagnoli, poi è reattivo anche sul destro di Isaksen. Nella ripresa è costretto a salvare anche su Ndicka. Un gigante. Cosa si aspetta a rinnovargli il contratto?

Celik 6,5 – Difensivamente impeccabile.

Mancini 5,5 – Duella con efficacia contro Castellanos, ma si fa battere da Romagnoli nello stacco che vale il vantaggio biancoazzurro.

Ndicka 6 – Isaksen è un cliente scomodo, ma l’ivoriano è sempre sul pezzo.

Saelemaekers 5,5 – A sorpresa, Ranieri lo manda in campo nei tre dietro Dovbyk, ma il risultato non è entusiasmante. Offre il pallone del pari a Soulè, ma è un po’ poco. Dall’88’ Rensch sv.

Konè 6 – Duella in mezzo al campo, la sostanza c’è ma manca lo spunto.

Paredes 5 – Si prende subito un giallo davvero sciocco che condiziona la sua partita. Ranieri lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. Dal 46′ Cristante 6 – Ritmi compassati, ma prezioso quando la gara di fa più fisica.

Angelino 6 – Schierato inizialmente nei quattro di difesa, soffre un po’ troppo l’imprevedibilità di Isaksen. Meglio nella ripresa, ma siamo lontani dal momento magico di qualche settimana fa.

Soulè 7 – Carico, cerca di dare la scossa ai suoi con piglio. Pesca il jolly con un sinistro magico che evita la sconfitta ai suoi. Dall’88’ El Shaarawy sv.

Pellegrini 5 – Si accende a tratti con giocate estemporanee. Per il resto pochissimo, come gli succede troppo spesso ultimamente. Dal 58′ Shomurodov 6 – Entra per far sentire meno solo Dovbyk. Il risultato c’è.

Dovbyk 4,5 – Partita davvero molto deludente, infarcita di controlli errati e sponde imprecise. Dall’84’ Baldanzi sv.

CLAUDIO RANIERI 6 – Chiude la sua carriera da imbattuto nei derby, anche se fallisce l’en-plein contro la Lazio che lo avrebbe fatto passare alla storia delle stracittadine. La Roma ha perso brillantezza dopo la lunga rincorsa, e le prestazioni della squadra sono in evidente calo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini