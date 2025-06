FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 7 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:20 – Capello: “Curioso di vedere Gasp alla Roma”

Fabio Capello ha commentato il debutto della Roma in campionato contro il Bologna. L’ex tecnico giallorosso ha definito la sfida “molto interessante e per nulla facile da prevedere”, sottolineando come Gasperini dovrà prendersi del tempo per trasmettere i suoi metodi, profondamente diversi da quelli di Ranieri. “Sono curioso di vedere la sua avventura nella Capitale”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – “Roma-Lazio il giorno della finale degli Internazionali”

“E’ evidente come ancora oggi manchi la pianificazione e la sensibilità verso appassionati e tifosi che dello sport sono l’anima e il cuore. Colpisce vedere come è stato programmato il calendario di serie A: Lazio-Inter, l’eventuale finale di Coppa Italia e poi il derby Roma-Lazio che si giocherà lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis 2026“. E’ il commento all’ANSA dell’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

IN AGGIORNAMENTO…