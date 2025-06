Ranieri, il web scatenato dopo il ko dell’Italia: “Subito ct per salvarci”

Il giorno dopo la disfatta di Oslo – quel clamoroso 3-0 subito dalla Norvegia – la Nazionale italiana continua a far discutere, ma la vera sorpresa è che il nome più citato e acclamato sui social non è quello di Haaland, né di Spalletti. È Claudio Ranieri. Sì, proprio lui, il tecnico appena uscito tra gli applausi dalla panchina della Roma, è diventato il nuovo “commissario tecnico” eletto dal popolo del web.

Su X (ex Twitter), Ranieri è salito rapidamente in tendenza nella serata di venerdì e per tutta la giornata di sabato. Il motivo? La combinazione perfetta di frustrazione, impotenza e nostalgia che solo un’altra batosta azzurra sa generare. Appena archiviati i calcoli su come evitare l’ennesimo Mondiale da spettatori, la rabbia social si è cristallizzata in un pensiero comune: “Via Spalletti, dentro Sir Claudio“.

Uno dei tweet più gettonati recita: “L’unico che può compiere il miracolo è lui”. Oppure: “Ranieri CT per non spegnere il sogno Mondiale”. C’è chi lo invoca per il suo profilo umano, chi per la sua storia fatta di imprese impossibili – come lo scudetto con il Leicester, la salvezza con il Cagliari, o la rinascita della Roma nella stagione appena conclusa. Insomma, agli occhi di molti, Ranieri rappresenta l’antidoto perfetto al grigiore attuale.

Ovviamente non mancano voci fuori dal coro, più razionali o forse solo più protettive: “Voglio troppo bene a Ranieri per vederlo sulla panchina della peggiore Italia di sempre. Lasciatelo in pace”, scrive qualcuno, temendo che un nuovo incarico possa rovinare il finale perfetto di una carriera già leggendaria.

Che sia solo una suggestione virale o il segnale di un malcontento reale, il messaggio è chiaro: Ranieri oggi è più che un allenatore, è il simbolo di un calcio che non c’è più, ma che molti sognano ancora.