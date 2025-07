FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 27 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:05 – Fuori pericolo il tifoso caduto ieri

Il tifoso romanista caduto ieri dalla vetrata del settore ospiti al termine di Kaiserslautern-Roma è fuori pericolo ed è ora ricoverato in ospedale: sono state riscontrate diverse fratture, fra le quali costole e zigomo, e rimarrà in Germania per un po’ di giorni.

Ore 10:30 – Arena aggregato con la Primavera

Scatta oggi il ritiro estivo della Roma Primavera, che resterà a Pinzolo fino al 7 agosto. Nel gruppo a disposizione di Federico Guidi è stato convocato Antonio Arena, attaccante di 16 anni considerato un predestinato, è già andato a segno nell’amichevole contro l’UniPomezia sotto lo sguardo di Gasperini. Costato un milione di euro, il ragazzo ha esordito l’altro ieri nel test contro il Latina con la Roma del piccoli. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Baldanzi out per affaticamento

Nella lista dei calciatori a disposizione di Gian Piero Gasperini col Kaiserslautern non era presente Tommaso Baldanzi: l’attaccante era stato inizialmente convocato per l’amichevole, ma alla fine si è deciso di non optare per il suo ingresso in campo. Questo perché il numero 35 della Roma ha accusato un affaticamento muscolare prima del match e dunque il tecnico, in accordo col suo staff, ha voluto preservarlo.

Ore 8:15 – Pjanic: “Gasp fenomenale, ma Roma ha meno pazienza”

Miralem Pjanic, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha elogiato Gasperini: “Le sue Atalanta erano le più difficili da affrontare. Alla Roma però servirà pazienza, come hanno fatto a Bergamo“. Poi su Cristante, accostato alla Juve: “Io sceglierei Tonali: umile, forte, con qualità. Merita uno sforzo” (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – Di Francesco: “Romanista no, ma resto legato”

Eusebio Di Francesco, oggi al Lecce, ha parlato del suo passato romanista a La Repubblica. “Sono legato ai tifosi e ai compagni, soprattutto Montella. Ma la squadra del cuore resta il Pescara”. Su Totti: “Farà il dirigente, il massimo per lui sarebbe tornare alla Roma. Ma forse prima gli servirebbe un’esperienza diversa”. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…