CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 27 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:55 – Per l’attacco anche Raspadori e Fabio Silva

Non solo Paixao e Nusa. Per l’attacco, nel mirino di Massara, ci sono anche Giacomo Raspadori (25) del Napoli e Fabio Silva (23) del Wolverhampton. Offerto Kevin Schade (23) del Brentford, che può essere un ottimo affare per il rapporto qualità-prezzo. (Il Messaggero / Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – Gasp chiede altri acquisti

Ghilardi e la seconda punta non basteranno a Gasperini. Il tecnico spera di avere ancora un altro difensore centrale (al posto di Kumbulla), un centrocampista e un esterno sinistro: Salah Eddine non lo ha convinto e vorrebbe altro per quella fascia. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Corsa a tre per l’attaccante esterno

Dopo Ghilardi, a concludere la fase uno di questo mercato, Massara si concentrerà sull’attaccante esterno: nel mirino del ds ci sono Igor Paixao (25), Antonio Nusa (20) e Christos Tzolis (23). (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – No di Pradè a Ghilardi

Daniel Ghilardi (22) era stato proposto alla Fiorentina, che vanta un diritto del 50% sulla rivendita del calciatore, ma Pradè ha detto no: i viola sono al completo in difesa e non hanno bisogno di altri rinforzi. (La Nazione)

Ore 8:40 – Per Ghilardi è questione di ore

Praticamente fatta per Daniele Ghilardi (22): Roma e Verona stanno limando gli ultimi dettagli di un affare da 11 milioni circa. Il difensore è atteso nella capitale tra lunedì e martedì. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…