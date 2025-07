Addio a Enzo Bertagnoli: muore a soli 15 anni il figlio di Julio Sergio

Grave lutto per l’ex portiere della Roma Julio Sergio: il figlio Enzo, 15 anni, che da cinque lottava per un tumore, è morto. Poche ore fa il congedo del padre dal ragazzo tenuto in coma farmacologico: «La situazione è irreversibile». Il ragazzo era nato nella Capitale.

Solo poche ore fa il padre aveva condiviso l’ultimo aggiornamento dall’ospedale: «Ho appena visitato Enzo… la situazione è irreversibile. È in coma indotto, sedato secondo le necessità, con l’ossigeno. Ma la cosa più importante al monento: è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla famiglia, da noi: non prova dolore», aveva scritto nelle storie di Instagram.

Una nota secca, addolorata, scritta in bianco su sfondo nero. A inizio mese un video mostrava il 46enne ex portiere, a Roma dal 2006 al 2013, con in mezzo un intervallo al Lecce, che si radeva a zero in solidarietà al figlio, pronto per un nuovo ciclo di chemio.

Negli ultimi anni, Enzo — operato con successo nel 2022 e diventato testimonial in Brasile contro i tumori — aveva ricevuto il sostegno di campioni come Buffon, Totti e Cristiano Ronaldo. La Roma e i tifosi lo hanno sempre supportato, con cori e striscioni. Pochi minuti fa il doloroso epilogo, comunicato dallo stesso Julio Sergio sui social.