Roma, Gasp ne chiede altri cinque

Wesley è arrivato, Ghilardi lo farà tra oggi e domani. Ma a Gasperini non basta. Il tecnico fa i conti, e segna ancora delle lacune in rosa, in ogni zona del campo. A cominciare dalla porta. Manca infatti un vice Svilar: Gollini non rientra nei piani del tecnico, il giovane Zelezny farà il terzo, come secondo potrebbe arrivare Devis Vasquez, ex Empoli e Milan, da svincolato.

Servirà poi un altro difensore centrale, perchè Kumbulla viene segnalato in vendita: piacciono Cresswell del Tolosa e Djiku del Fenerbahce. Dovrebbe restare Mario Hermoso, che sembra aver convinto Gasperini. Anche a centrocampo manca un rinforzo: partiti Le Fee, Paredes e Gourna-Douath, al tecnico serve ancora un colpo (Pisilli al momento è stato schierato sempre da trequartista). Piace Nelson Deossa del Monterrey, ma è molto vicino al Betis. Offerto Palinha del Bayern, profilo esperto che intriga.

Anche a sinistra potrebbe arrivare un rinforzo: Salah-Eddine non ha convinto, ma prima bisognerà trovargli una sistemazione. E arriviamo la nodo più delicato, quello relativo alla seconda punta. Lì Gasperini si aspetta un investimento importante per un profilo dall’identikit chiaro: un calciatore in grado di saltare l’uomo, e che abbia gol e assist nel suo DNA.

Nusa è il sogno del tecnico, ma si accontenterebbe anche di Paixao (sul quale però c’è il pressing di Marsiglia e Leeds). I nomi però non mancano: da Giacomo Raspadori del Napoli e Fabio Silva del Wolverhampton, da Tzolis del Bruges a Kevin Schade del Brentford, sono tante le piste aperte in questi giorni da Massara. Gasp spera di avere con sé quel rinforzo in grado di cambiare il volto dell’attacco giallorosso per il ritiro in Inghilterra.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Leggo