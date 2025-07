Calciomercato Roma, club italiani e inglesi su Dovbyk: Massara non chiude alla cessione

Artem Dovbyk ha diversi estimatori, sia in Italia che nel resto d’Europa. Ieri dalla Turchia parlavano di un Besiktas pronto a farsi sotto con la Roma per avere il centravanti, ma anche dall’Inghilterra sembrano esserci club sulle tracce del calciatore giallorosso. Così come dalla stessa Serie A.

Stando a quanto riferisce il giornalista Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, negli ultimi giorni sono arrivati dei veri e propri sondaggi concreti per l’ex Girona, sia da club italiani che dalla Premier League.

La Roma, pur non avendo avviato trattative formali, ha fatto sapere di non considerare incedibile l’attaccante ucraino, acquistato la scorsa estate per 30,5 milioni di euro più 5 di bonus, con un 10% sulla futura rivendita destinato al Girona. Davanti a una proposta importante Massara sarà disposto a sedersi intorno a un tavolo per trattare.