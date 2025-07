“ON AIR!” – TORRI: “Friedkin e Gasp vogliono ribaltare la Roma entro il 2027”, CORSI: “Assurdo chi attacca il mister per proteggere la proprietà”, PIACENTINI: “Via Dovbyk? Con Hojlund al suo posto il dubbio mi verrebbe”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se arriverà Ghilardi, siamo già a tre titolari e mezzo…perchè di Ferguson ora si parla già in un certo modo. La Roma ha bisogno sia di Ferguson che Dovbyk, se poi ti offrono 40 milioni e tu ne vai a prendere uno pari o superiore a Dovbyk allora è un altro conto. Hojlund in prestito al posto di Dovbyk? Che la Roma cominci la stagione con due centravanti in prestito mi sembra strano. Certo, Hojlund il dubbio me lo fa venire, ma parliamo da Dovbyk in su, non da Dovbyk in giù…El Aynaoui? al netto delle difficoltà di inserimento, ha fatto vedere che ha le caratteristiche adatte al gioco di Gasperini: prende palla e parte. Cristante anche sabato ha fatto il Cristante, per caratteristiche non è il tipo di calciatore adatto a Gasp…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Il mercato della Roma offrirà ancora tanto. Su Dovbyk ci sono dei movimenti, ma la Roma dovendo fare mercato in maniera pesante in altri ruoli, non vorrebbe tornare a lavorare su un altro centravanti e ora le porte su Dovbyk sono chiuse. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per Nusa per capire fino a dove potrà spingersi la Roma e che margini ci saranno, perchè il Lipsia chiedeva 50 milioni un mese e mezzo fa e ora potrebbe accontentarsi di 35-40 milioni… Cristante? C’è stato un contatto con l’agente da parte della Juve, ma lo scambio con McKennie non scalda la Roma…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io prima di defenestrare Dovbyk ci penserei bene. Leggo tanti appassionati di Krstovic, ma io tra lui e Dovbyk, mi tengo Dovbyk…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Gasperini è molto chiaro, schietto. Lui non è venuto qui per fare grande la Roma, ma è venuto qui per continuare a essere grande e giustamente vuole gente pronta. Per me fa bene, a me piacciono gli allenatori che pretendono. E non capisco chi dice che chiede troppo: si vuole sempre proteggere la proprietà, gente che non avete mai sentito parlare e che hanno un sacco di soldi al pizzo…è la follia di Roma. A me il fatto che Gasp sia un rompico**ioni fin dal primo giorno piace tantissimo, vuol dire che è uno ambizioso e vuole vincere fin dalla prima partita…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se dovessi decidere di cedere Dovbyk, devi prendere un titolare al suo posto. Ferguson non è tuo, e lo dovresti in caso pagare 40 milioni. Gasp? Dà certe batoste…è veramente importante avere un martello così dentro Trigoria. Avete visto come rompeva le scatole anche ai giocatori in campo durante la partita?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Massara sta lavorando sull’esterno a sinistra, ma dubito che possa arrivare prima del ritiro in Inghilterra, e cioè entro la prossima settimana. Gasperini giustamente mette pressione, mancano dei calciatori con determinate caratteristiche…Tra entrate ed uscite penso che ci saranno una decina di calciatori ancora da fare, che sono tanti. Quello che fai a luglio in tre settimane, nella seconda metà di agosto lo lo fai in tre giorni…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini vuole ribaltare la Roma tra questa sessione di mercato, quella invernale e la prossima estiva. Tra l’altro la prossima estiva arriverà dopo la chiusura dei paletti del Fair Play Finanziario, e a quel punto la Roma potrà investire senza dover centellinare. Quindi per il 2026/2027 io cedo ci sia l’intenzione da parte dei Friedkin e di Gasperini di costruire una squadra in grado onorare al meglio il centenario. Secondo me il progetto è questo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma? C’è bisogno di lavorare, c’è pressione e ci sono tante aspettative, forse più che negli anni passati. Gasperini punta a raggiungere una condizione fisica importante. Wesley? Dopo tutto quello che è successo, non è normale che appena arrivato a Roma, debba già tornare in Brasile…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Capisco che un allenatore voglia lavorare subito con i nuovi acquisti, ma bisogna mettere in conto che non è facile prenderli. Gasperini è arrivato da poco più di una settimana e deve capire che la società ha bisogno di tempo per costruire la squadra. Il mercato richiede pazienza…”

