FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 15 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:50 – Stadio a Pietralata, il 16 luglio udienza decisiva al TAR

Il TAR del Lazio si pronuncerà il 16 luglio sulla richiesta di sospensiva per l’abbattimento di 26 alberi nel “bosco di Pietralata”, primo atto del progetto stadio. I comitati ambientalisti denunciano la distruzione di un ecosistema con 41 specie di uccelli e 6 di pipistrelli. Il Comune propone in cambio un parco urbano con 800 nuovi alberi. (Fanpage)

Ore 9:30 – Lino Banfi: “Lotito? Veniva a vedere la Roma”

Curioso retroscena svelato da Lino Banfi: “Prima di diventare presidente della Lazio, Lotito veniva all’Olimpico a vedere la Roma. Ricordo che si sedeva sempre vicino a noi, ce l’aveva con gli arbitri. Chiesi: ‘Ma chi è questo?’. Mi dissero che aveva un’impresa di pulizie e che si chiamava Claudio Lotito. Ogni volta pensavo: ‘Mamma mia, ma sempre vicino a questo dobbiamo stare?”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Trigoria, oggi doppia seduta per la Roma

Prosegue la preparazione estiva della nuova Roma di Gasperini, iniziata lunedì tra test fisici e tanta corsa. Oggi al via le doppie sedute con pernottamento al Fulvio Bernardini. Presente Dybala, ancora out Pellegrini, Saud e Salah-Eddine (trauma distorsivo). Prima amichevole fissata per il 26 luglio in Germania contro il Kaiserslautern. (Il Romanista)

Ore 8:20 – Salah-Eddine, stop breve

Salah-Eddine ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e sarà costretto a restare ai box per 3-4 giorni. Intanto, Lorenzo Pellegrini oggi rimuoverà i tamponi nasali dopo l’intervento di settoplastica a cui si è sottoposto: il capitano giallorosso dovrebbe tornare a Trigoria nei prossimi giorni. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…