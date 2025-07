Calciomercato Roma, dal Brasile: Martinelli l’alternativa a Rios, pronta un’offerta da 15 milioni

Continua il lavoro di Massara sul mercato per regalare a Gian Piero Gasperini innesti per la prossima stagione. Tra i nomi di Richard Rios e Neil El Aynaoui per il centrocampo, spunta il profilo di Matheus Martinelli del Fluminense.

Secondo quanto raccontato dal giornalista brasiliano Thiago Ferreira sul canale Youtube ‘Hora do Flu”, la Roma avrebbe individuato nel mediano 23enne il piano B nel caso in cui non dovesse riuscire a trovare un accordo per Rios con il Palmeiras.

Il club giallorosso sarebbe disposto a mettere sul tavolo circa 15 milioni di euro per il centrocampista classe 2001 e il Fluminense ne detiene il 60% del cartellino.