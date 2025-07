CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 15 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:45 – Graziani nel mirino dei club di B

Il futuro di Leonardo Graziani (20) potrebbe essere lontano da Roma: l’ex Primavera ha attirato l’interesse di diversi club di Serie B. Il classe 2005 potrebbe partire con la formula del prestito, ma il suo entourage spinge per inserire il diritto di riscatto. Inoltre ai giallorossi verrebbe lasciata anche una futura prelazione. (Il Tempo)

Ore 10:30 – Idea Perin per il ruolo di vice Svilar

La Roma valuta Mattia Perin (32) come nuovo secondo portiere. Il classe ’92 è in uscita dalla Juventus e rappresenta un’opzione esperta e affidabile per affiancare Svilar nella prossima stagione. (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:10 – Rios, nuovo rilancio: ora la Roma offre 28 milioni

La Roma rilancia per Richard Rios (25): 25 milioni fissi più 3 di bonus. Il centrocampista ha rifiutato Premier e Benfica, si è promesso ai giallorossi e rinuncerebbe anche alla sua quota del cartellino. Ma il Palmeiras tiene duro. (Il Messaggero)

Ore 9:40 – O’Riley tra gli osservati speciali

Matt O’Riley (24), centrocampista del Brighton, è un altro nome seguito da Massara. Profilo gradito ma non prioritario. Per ora resta sullo sfondo. (Il Messaggero)

Ore 8:55 – Ferguson aspetta solo la Roma

Evan Ferguson (21) è il nome più vicino alla Roma: l’attaccante irlandese ha già detto sì, così come il Brighton. Resta da limare il diritto di riscatto (gli inglesi chiedono 40 milioni). Si attende la chiusura nelle prossime ore. (Leggo)

Ore 8:20 – Wesley, ritocco al rialzo per chiudere

Nuova proposta della Roma per Wesley (21): 23 milioni più bonus per convincere il Flamengo. Il brasiliano ha già accettato il contratto fino al 2030 e aspetta solo il via libera dei club. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 – El Aynaoui, resta l’alternativa a Rios

Il Lens ha rifiutato la prima offerta della Roma (20 milioni). Chiede 30 per El Aynaoui (24). Il centrocampista marocchino resta in stand-by, pronto a tornare d’attualità se dovesse saltare Rios. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…