FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 1 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:40 – Gourna-Douath, contatti col Salisburgo

Gourna-Douath potrebbe proseguire la sua avventura in giallorosso anche nella prossima stagione. Come scrive Eleonora Trotta di calciomercato.it infatti la volontà del giocatore sarebbe quella di continuare a vestire la maglia della Roma, col club che si incontrerà nei prossimi giorni col Salisburgo per trattare la conferma del centrocampista.

Ore 10:20 – Occhi su Neil del Sunderland

La Roma pensa a Dan Neil. Il centrocampista offensivo classe 2001 è cresciuto con la maglia del Sunderland e quest’anno è stato protagonista in quella che è diventata la nuova squadra di Enzo Le Fée. Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica inglese The Sun, il costo del cartellino si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di sterline e il giocatore sarebbe al corrente dell’interesse della Roma.

Ore 9:30 – Stadio, la Roma sblocca l’area per gli scavi

Passo decisivo verso il nuovo stadio giallorosso: la Roma potrà finalmente disporre dell’intera area per completare le indagini archeologiche. I ricorsi dei residenti sono stati respinti dal TAR, che ha riconosciuto la legittimità degli atti del Comune. Superato l’ostacolo più spinoso, ora i tecnici potranno ultimare la progettazione definitiva da presentare in Campidoglio. L’obiettivo resta inaugurare la nuova casa entro la stagione del centenario. Lo scrive Il Romanista.

