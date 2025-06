Roma, De Rossi senza proposte: offerto a due squadre di A, risposte tiepide

Daniele De Rossi è pronto a tornare in pista dopo l’esperienza non troppo fortunata alla guida della Roma. L’ex capitano giallorosso, esonerato dai Friedkin lo scorso settembre, è alla ricerca di un club disposto a scommettere su di lui.

La destinazione preferita sembra essere ancora l’Italia, possibilmente in Serie A: stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà in questi minuti, gli agenti di De Rossi lo hanno proposto a due club del nostro campionato, ma senza ricevere feedback particolarmente positivi. Nei giorni scorsi si era parlato di Torino, con Vanoli in bilico, e Fiorentina, alla ricerca di un tecnico dopo le dimissioni improvvise di Palladino.

Daniele De Rossi è ancora legato alla Roma con un contratto che scadrà solo nel 2027. I giallorossi, prossimi ad annunciare Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, osservano e sperano che alla fine l’ex centrocampista possa trovare una sistemazione in modo da risparmiare i soldi dell’ingaggio che spettano di diritto a DDR fino a quando non troverà una nuova squadra.