FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 22 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:00 – Roma in Champions, Mauro: “Vorrei ma non posso”

Nonostante l’eliminazione dall’Europa League, la Roma resta agganciata alla corsa al quarto posto anche grazie al pari della Juventus contro il Sassuolo. Con nove gare ancora da giocare, il match col Lecce diventa un’occasione per accorciare e mettere pressione alle rivali. Intanto Massimo Mauro analizza il momento: “Squadra bella ma incompleta, un ‘vorrei ma non posso’”. Pesano anche gli infortuni, in particolare quelli di Dybala e Soulé, che hanno limitato il rendimento giallorosso. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Vaz verso la titolarità, ma occhio a Venturino

Malen resta il riferimento offensivo, ma sempre più isolato, e per questo prende quota l’ipotesi Robinio Vaz titolare oggi contro il Lecce. Il giovane ha impressionato contro il Bologna con rigore procurato e assist, portando energia e imprevedibilità. Gasperini valuta di affidarsi alla sua leggerezza per dare una scossa all’attacco: in corsa anche Venturino, pronto a giocarsi le sue carte. A sinistra aperto il ballottaggio Tsimikas-Rensch.

Ore 8:20 – Roma-Lecce, cancelli aperti alle 16

Meno di 72 ore dopo la grande amarezza vissuta nella sfida contro il Bologna, la Roma torna protagonista all’Olimpico. Sugli spalti, nonostante la delusione europea, il pubblico giallorosso non farà mancare il suo supporto: saranno in 60mila a spingere gli uomini di Gasperini verso il successo. Cancelli aperti dalle ore 16. (Il Romanista)

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