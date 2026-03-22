Roma-Lecce 1-0: le pagelle

La Roma torna alla vittoria battendo all’Olimpico il Lecce di Di Francesco: decide una rete di Robinio Vaz, subentrato nella ripresa.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i salentini nel match valido per la 30ª giornata di campionato:
Svilar 6 – Anche lui appare in un momento non esaltate di forma. Fortunatamente il Lecce non crea grossi pericoli e lui porta a casa un prezioso clean sheet.
Mancini 6 – Spinge con costanza, ma con poca efficacia. Esce per un problema fisico. Dal 46′ Ghilardi 6 – Sbaglia qualcosa di troppo in fase di rilancio ma è prezioso nei duelli fisici. Soffre l’ingresso in campo di N’Dri, poi gli prende le misure.
Ndicka 6,5 – Ha preso gusto con il gol, anche oggi ci prova più volte, stavolta senza successo.
Hermoso 7,5 – Assist per il gol partita, poi salva sulla linea su colpo di testa di Pierotti. Decisivo.
Rensch 6 – L’applicazione c’è, ma con poca efficacia.
Cristante 6 – Primo tempo sotto ritmo, diventa prezioso nel momento più sporco del match quando la sua fisicità diventa fondamentale.
El Aynaoui 5,5 – Troppo timido, poco propositivo. Svolge il compitino, ma appare un po’ spaesato in mezzo al campo. Dal 50′ Vaz 7 – Il suo ingresso in campo cambia la partita: il fisico c’è, la voglia di emergere pure. Ha bisogno di tempo e fiducia, questo gol può aiutare il suo processo di inserimento.
Tsimikas 5,5 – Combina poco. Dal 74′ Angelino 6 – Applauditissimo dal pubblico dell’Olimpico. Deve ritrovare il ritmo, ma il suo rientro in campo è una gran bella notizia.
Pisilli 6,5 – Tanta corsa, non si ferma mai nonostante le fatiche di coppa. Segna un bel gol cancellato per offside di Pellegrini.
Pellegrini 6,5 – A differenza di tanti altri appare fisicamente in crescita. Il migliore del primo tempo, cala un po’ nella ripresa.
Malen 6,5 – Pericoloso nel primo tempo, ma poco preciso. Nella ripresa è decisivo nell’azione che porta al gol partita. Stanchissimo, viene tolto dal campo da Gasp. Dal 74′ Arena 6 – Bell’ingresso in campo di questo ragazzino che gioca con piglio e personalità.
GIAN PIERO GASPERINI 6,5 – Indovina la mossa Vaz che cambia l’inerzia di un match bloccato. La Roma torna finalmente a vincere e a non incassare gol, un piccolo quanto fondamentale segnale prima della pausa.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Malen mostruoso, fino all’entrata di Vaz ha giocato da solo.
❤️🧡💛
I bambini tutti grandi!!! I nonni un po’ meno! Ma va bene cosi! daje
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