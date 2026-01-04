FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 4 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – La moviola di Atalanta-Roma: Fabbri sotto accusa

Ha fatto discutere l’arbitraggio di Fabbri in Atalanta-Roma: sui quotidiani media voto 5,1 e giudizi contrastanti sul gol decisivo di Scalvini, tra contatti e possibile tocco di braccio. Corretta invece l’annullamento della rete di Scamacca per fuorigioco attivo. Dubbi anche sulla gestione dei cartellini.

Ore 9:50 – Rientro complicato: volo in ritardo

Serata da incubo completata dai problemi logistici: la Roma ha subito un ritardo nel rientro a causa di un guasto tecnico e della scarsa visibilità a Orio al Serio. Squadra costretta a riprogrammare la partenza da Linate, con rientro a Roma posticipato, a pochi giorni dalla trasferta di Lecce.

Ore 8:30 – Bergamo amara: Roma ko, Rensch il peggiore

Il ritorno di Gasperini a Bergamo è da dimenticare: la Roma perde e paga una prestazione negativa, con Rensch il più criticato (“a tratti umiliato”) e un Dybala giudicato lontano dai suoi standard. Si salva Mancini, leader difensivo e unico sopra la sufficienza per molti quotidiani. Gasperini chiude intorno al 5,5. (Gazzetta, CorSport, Messaggero, CorSera, Il Tempo, Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…