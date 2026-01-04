FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
1

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 4 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – La moviola di Atalanta-Roma: Fabbri sotto accusa

Ha fatto discutere l’arbitraggio di Fabbri in Atalanta-Roma: sui quotidiani media voto 5,1 e giudizi contrastanti sul gol decisivo di Scalvini, tra contatti e possibile tocco di braccio. Corretta invece l’annullamento della rete di Scamacca per fuorigioco attivo. Dubbi anche sulla gestione dei cartellini.

Ore 9:50 – Rientro complicato: volo in ritardo

Serata da incubo completata dai problemi logistici: la Roma ha subito un ritardo nel rientro a causa di un guasto tecnico e della scarsa visibilità a Orio al Serio. Squadra costretta a riprogrammare la partenza da Linate, con rientro a Roma posticipato, a pochi giorni dalla trasferta di Lecce.

Ore 8:30 – Bergamo amara: Roma ko, Rensch il peggiore

Il ritorno di Gasperini a Bergamo è da dimenticare: la Roma perde e paga una prestazione negativa, con Rensch il più criticato (“a tratti umiliato”) e un Dybala giudicato lontano dai suoi standard. Si salva Mancini, leader difensivo e unico sopra la sufficienza per molti quotidiani. Gasperini chiude intorno al 5,5. (Gazzetta, CorSport, Messaggero, CorSera, Il Tempo, Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, mercato bloccato: Zirkzee in attesa, Raspa non si decide e Massara punta Giovane

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome