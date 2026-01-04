CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 4 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:35 – Zirkzee, altra panchina con lo United

Altro segnale di mercato in chiave Zirkzee (24) nella partita di oggi tra lo United e il Leeds: Amorim ha infatti mandato in panchina il centravanti belga, che dunque resta ai margini del progetto del tecnico.

Ore 11:30 – Raspadori, la Roma aspetta una risposta entro domani

Massara aspetta l’ok di Raspadori (25). La Roma è l’unico club ad avere un accordo con l’Atletico Madrid ma manca l’intesa col calciatore: i giallorossi aspettano di avere una risposta definitiva, con i contatti tra le parti che sono continui. (Matteo Moretto su Youtube)

Ore 10:10 – Zirkzee bloccato: United frena fino a metà gennaio

La trattativa per Joshua Zirkzee (24) resta in piedi ma rallenta. Il Manchester United non libera l’attaccante prima del rientro dei giocatori impegnati in Coppa d’Africa e di almeno un nuovo innesto offensivo. La Roma ha già impostato l’accordo con il calciatore ed è consapevole che i tempi potrebbero allungarsi. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Dovbyk offerto anche alla Juventus

Il mercato in entrata passa anche dalle cessioni. Artem Dovbyk (28) è stato proposto a club di Serie A, Premier e Turchia, oltre che alla Juventus: la Roma lo considera sacrificabile nell’ottica di una profonda ristrutturazione offensiva. In uscita anche Baldanzi, seguito dalla Fiorentina e valutato sia come possibile cessione sia come contropartita tecnica in operazioni interne al campionato. (Il Tempo, Il Messaggero)

Ore 8:45 – Giovane resta in corsa: possibile sconto con Baldanzi

Tra le alternative monitorate dalla Roma c’è Giovane (22) del Verona. L’Hellas chiede circa 20 milioni, ma l’inserimento di Baldanzi (22) come contropartita potrebbe abbassare sensibilmente la valutazione. (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…