CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 4 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 13:35 – Zirkzee, altra panchina con lo United
Altro segnale di mercato in chiave Zirkzee (24) nella partita di oggi tra lo United e il Leeds: Amorim ha infatti mandato in panchina il centravanti belga, che dunque resta ai margini del progetto del tecnico.
Ore 11:30 – Raspadori, la Roma aspetta una risposta entro domani
Massara aspetta l’ok di Raspadori (25). La Roma è l’unico club ad avere un accordo con l’Atletico Madrid ma manca l’intesa col calciatore: i giallorossi aspettano di avere una risposta definitiva, con i contatti tra le parti che sono continui. (Matteo Moretto su Youtube)
Ore 10:10 – Zirkzee bloccato: United frena fino a metà gennaio
La trattativa per Joshua Zirkzee (24) resta in piedi ma rallenta. Il Manchester United non libera l’attaccante prima del rientro dei giocatori impegnati in Coppa d’Africa e di almeno un nuovo innesto offensivo. La Roma ha già impostato l’accordo con il calciatore ed è consapevole che i tempi potrebbero allungarsi. (Il Messaggero)
Ore 9:10 – Dovbyk offerto anche alla Juventus
Il mercato in entrata passa anche dalle cessioni. Artem Dovbyk (28) è stato proposto a club di Serie A, Premier e Turchia, oltre che alla Juventus: la Roma lo considera sacrificabile nell’ottica di una profonda ristrutturazione offensiva. In uscita anche Baldanzi, seguito dalla Fiorentina e valutato sia come possibile cessione sia come contropartita tecnica in operazioni interne al campionato. (Il Tempo, Il Messaggero)
Ore 8:45 – Giovane resta in corsa: possibile sconto con Baldanzi
Tra le alternative monitorate dalla Roma c’è Giovane (22) del Verona. L’Hellas chiede circa 20 milioni, ma l’inserimento di Baldanzi (22) come contropartita potrebbe abbassare sensibilmente la valutazione. (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport)
Giovane e Zizi per l’attacco ottimi, mentre Raspadori lo vedo bene nel lazio ancora un po che ci pensa.
Raspadori se non è sicuro di venire alla Roma…..non è per noi!!!
Raspadori, Giovane e Ziekzee al posto di Baldanzi, Dovbyk e Pellegrini.
Quando arriverà qualcuno,il 30 o 31 gennaio,i giochi saranno ormai fatti e bisognerà voltare pagina alla prossima stagione.
Come si fa ad avere un accordo con l atletico e a non averlo con il calciatore .. i misteri di Massara ..quindi lui va su un calciatore senza sapere se prima lui gradirebbe la Roma ?? Io non ci credo 😧 credo più che pur di non accontentare l allenatore e portare altre seghe come già fatto nel mercato estivo , decide appositamente di far saltare la trattativa accollandola al giocatore , così da passare lui indenne e soprattutto portare la sua alternativa e cioè quello che ha sempre avuto in mente .. e’ diabolico ma se ci pensate bene è lo stesso copione che si ripropone con rios che nessuno si offende ma in termini di qualità e 20 volte più forte del marocchino .. però il marocchino viene dal mercato francese quello tanto caro a Massara .. e vedremo anche da dove arriverà l alternativa di raspadori
Ragazzi i ds sono fondamentali. Se ne hai uno veramente bravo e sveglio attorniato da gente che scova talenti nei paesi fuori Europa bene, altrimenti devi spendere cifre enormi che al momento non puoi. Oggi la rosa del Napoli e’ talmente profonda che Lucca non va nemmeno in panchina? per avere rinforzi adesso, Massara doveva andare a prenotare gente gia’ a novembre e dai primi di gennaio depositare i contratti. Ma insomma i ds di Udinese, Verona, Sassuolo ecc. sono dei fenomeni? Con 800.000 euro comprano giocatori che dopo sei mesi a squadre come la nostra chiedono 20/25 milioni! Per non parlare di cosa facciamo dei nostri migliori talenti della primavera, venduti per pochi spicci o peggio( Scamacca, Frattesi, Calafiori) per fare qualche nome. DS sveglio e talent scout bravi, questo serve e noi non abbiamo ne l’uno ne gli altri. Ranieri parla col presidente di questo…..subito
In tema di calcio mercato, Dybala è da rescissione immediata per scarso rendimento.
A Trigoria c’è qualcuno che ancora lo incensa.
Mahhhh
😮
bene attendere solo fino a domani, se preferisce caciotte e provoloni buon appetito
Raspadori sta bene ndo sta…… Zirkzee mi intriga anche se non è un bomber…..ma quello che mi preoccupa è il centrocampo asfittico….Kone è inguardabile Cristante tornato crisantemo.
Arriveranno i piani c,d,e,f. E si lotterà per il nulla. Servono 4 giocatori, veri, per puntare al quarto posto. Un centrale, un cc che cuce il gioco e, magari, fa qualche gol, un’esterno alto a sinistra ed una punta da 15/20 gol. Accadrà? Difficile
ancora a dare importanza a sto mezzo giocatore
Alla Fiorentina Dovbyk e Baldanzi per Kean, scambio equo
Comunque le fee, in premier, le gioca tutte avendo segnato 2 goal e 3 assist. Media voto 7.1.
Giusto per ribadire che tante volte…
bastaaaaaaaaaaaaa il Milan cotto e magnato il centravanti tedesco, la roma sempre le calende greche,comincio un po a vergognarmi de sta societa’,ci prendono tutti x il collo… e non solo..anche x il….
Giovane. Facciamo la collezione di mancini? Almeno Raspadori è destro….Anche se non sarà il meglio sulla piazza…..
il mercato termina il 31 gennaio.
Fino ad allora ci giochiamo 12 punti in campionato (erano 15 e 3 ce li siamo già giocati), 6 in EL e il passaggio turno in CI.
E’ dal 1 settembre che sappiamo cosa manca.
Abbiamo degli obiettivi reali, oppure no? Perchè a sentire Gasperini, non ci sono obiettivi, mi è sembrato abbastanza chiaro.
Gli attaccanti che arrivano devono solo essere giocatori che il Gasp vuole per cui va bene chiunque sia ma voluto da lui
A Bergamo scappati di casa sono diventati attaccanti ( e non solo) che poi tutti volevano e spero che succeda la stessa cosa da noi
Lo United non frena nulla perché è più di un mese che si sa che non avrebbe fatto partire Zirkzee prima di metà gennaio. Forse si sono persi un po’ di cose i messaggeri, forse
