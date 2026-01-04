Ferguson, il Ceo del Brighton: “Il suo ritorno è molto improbabile”

Arriva una prima smentita dall’Inghilterra sulle voci di un possibile ritorno anticipato di Evan Ferguson al Brighton. A fare definitivamente chiarezza è stato Paul Barber, amministratore delegato e vicepresidente del club inglese, che ha definito lo scenario “molto improbabile”, spegnendo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane anche in Italia.

Secondo quanto riportato da The Argus, il Brighton non dispone di alcuna opzione di richiamo automatico nel contratto di prestito dell’attaccante irlandese. Un dettaglio non secondario, che cambia il quadro: Ferguson potrebbe tornare in Inghilterra soltanto nel caso in cui fosse la Roma stessa a chiederne il rientro anticipato, ipotesi che al momento non sembra essere presa in considerazione.

“Non abbiamo questa opzione. Se dovesse tornare sarebbe perché per qualsiasi motivo il club che lo ha in questo momento non ha bisogno di lui. Al momento direi che è molto improbabile”, ha spiegato Barber. “Sta giocando bene, segna gol”.

Fonte: theargus.co.uk