Ferguson, il Ceo del Brighton: “Il suo ritorno è molto improbabile”

Arriva una prima smentita dall’Inghilterra sulle voci di un possibile ritorno anticipato di Evan Ferguson al Brighton. A fare definitivamente chiarezza è stato Paul Barber, amministratore delegato e vicepresidente del club inglese, che ha definito lo scenario “molto improbabile”, spegnendo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane anche in Italia.

Secondo quanto riportato da The Argus, il Brighton non dispone di alcuna opzione di richiamo automatico nel contratto di prestito dell’attaccante irlandese. Un dettaglio non secondario, che cambia il quadro: Ferguson potrebbe tornare in Inghilterra soltanto nel caso in cui fosse la Roma stessa a chiederne il rientro anticipato, ipotesi che al momento non sembra essere presa in considerazione.

“Non abbiamo questa opzione. Se dovesse tornare sarebbe perché per qualsiasi motivo il club che lo ha in questo momento non ha bisogno di lui. Al momento direi che è molto improbabile, ha spiegato Barber. “Sta giocando bene, segna gol”.

Fonte: theargus.co.uk

13 Commenti

  3. quello che mi preoccupa e’ che giochi ancora Dybala e El Shaarawy….per poi parlare del rinnovo a vita di Cristante…..ma dove vogliamo andare?

  5. Comunque ieri lui in porta ha calciato, ha calciato al posto di Dybala e hanno salvato sulla linea, ha calciato nel secondo tempo e Carnesecchi ha parato. Non mi è piaciuto, ma lì davanti è il meno peggio che abbiamo. Però a Roma quando ti fanno la nomina sei segnato. Infatti gli altri attaccanti rispetto a lui nel girone di andata hanno segnato vagonate di goal…

    • Concordo. Non sa giocare come vorrebbe Gasp e come ci servirebbe, ma almeno tira in porta. E nell’ultimo mese 3/4 goal li ha fatti

      Almeno prende la porta…
      Non è un fenomeno, ma ha 21 anni, non può essere il titolare ma potrebbe imparare tante cose. Più difficile per quello di 28…che ha un piede solo per di piu

  9. pazzesco..siamo l’unica squadra che si gioca un posto Champions nei maggiori cinque campionati a giocare con un centravanti non tuo che fa pure pena.
    capirei fosse un primavera come arena ma questo non hai alcun interesse a farlo giocare.
    fosse per me sarebbe in tribuna fissa fino a giugno, poi vediamo se gli inglesi non lo riprendono di corsa

  11. Il problema.sono Dybala, Pellegrini, Elasharawy ex giocatori da anni, e ti impiccano nuovi acquisti con i loro top ingaggi non Ferguson ieri l’unico che ha tirato in porta, svegliatevi

