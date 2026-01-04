Roma, mercato bloccato: Zirkzee in attesa, Raspa non si decide e Massara punta Giovane

Il mercato della Roma è in una fase di attesa forzata. Le piste principali non si sono ancora sbloccate e Massara, inevitabilmente, è costretto a tenere aperte soluzioni alternative. Il quadro è chiaro: l’affare Raspadori non è chiuso, Zirkzee non si libera prima di metà gennaio e nel frattempo prende quota un nome nuovo, quello di Giovane del Verona.

Su Raspadori, infatti, manca ancora il passaggio decisivo. L’attaccante non ha detto sì alla Roma e continua a riflettere sulle altre offerte sul tavolo. Il giocatore sta valutando non solo l’aspetto economico, ma anche le garanzie tecniche e contrattuali, prendendosi tempo prima di una scelta definitiva. Una posizione che, di fatto, congela l’operazione e impedisce ai giallorossi di andare a dama.

Situazione simile, se non più complicata, per Zirkzee. Con il giocatore c’è un’intesa di massima, ma il Manchester United non ha ancora dato il via libera alla sua uscita. Il semaforo verde non è atteso prima di metà gennaio, quando torneranno gli attaccanti impegnati in Coppa d’Africa, rendendo impossibile per ora un’accelerazione immediata. Troppo tardi per chiudere rapidamente e troppo incerto per restare fermi ad aspettare senza un piano B.

Ed è qui che entra in gioco Giovane, attaccante del Verona seguito con attenzione dalla Roma. Il profilo piace e viene considerato una pista concreta, soprattutto se inserito in un’operazione più ampia. L’Hellas parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma a Trigoria si lavora sull’idea di uno scambio che potrebbe abbassare sensibilmente il costo dell’affare.

Il nome giusto è quello di Tommaso Baldanzi, che potrebbe rientrare nell’operazione come contropartita tecnica. Un incastro che renderebbe l’operazione più sostenibile dal punto di vista economico e permetterebbe alla Roma di non restare scoperta in attacco qualora le piste principali continuassero a rallentare.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera