Intrigo Raspadori: Massara insiste, ma la Lazio fa sul serio con Guendouzi all’Atletico

La Roma è in attesa del sì definitivo di Giacomo Raspadori. L’accordo con l’Atletico Madrid è già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 19, formula che consentirebbe al club giallorosso di non appesantire subito i parametri UEFA.
Il nodo resta il giocatore. Raspadori ha preso tempo perché vuole garanzie chiare sul futuro: condizioni di riscatto non troppo stringenti, nessuna penale in caso di mancata conferma e soprattutto un accordo economico soddisfacente. La richiesta è nota: 3,8 milioni più bonus, cifra che né Roma né Lazio vorrebbero garantire interamente come parte fissa, preferendo legarla ai premi.
Ed è proprio qui che si inserisce il derby di mercato. Secondo Il Messaggero, Maurizio Sarri ha indicato Raspadori come prima scelta già a dicembre, considerandolo l’unico vero sostituto ideale di Castellanos dopo aver accantonato il sogno Oyarzabal. Lotito, partito in ritardo rispetto alla Roma, avrebbe però ora un asso da giocarsi: Diego Simeone è fortemente interessato a Guendouzi, valutato circa 30 milioni, e non è escluso uno scambio con conguaglio a favore della Lazio. A Formello, inoltre, Raspadori arriverebbe a titolo definitivo, con Sarri pronto a consegnargli le chiavi dell’attacco e del progetto tecnico.
La Roma, dal canto suo, non può garantire certezze assolute sul futuro: Gasperini lo ha rassicurato sul piano tecnico, spiegandogli che potrebbe essere impiegato sia da centravanti sia da sottopunta sinistra, ruolo che l’allenatore vuole “riempire” da tempo. Essendo di piede destro, Raspadori potrebbe rientrare verso il centro come richiesto ai trequartisti nel sistema del tecnico giallorosso. Il derby di mercato è apertissimo e, questa volta, si gioca davvero sul filo delle ore.
Fonti: Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere della Sera
Ma come si fa vendere Guedonzi a 30 mln? Non e’ possibile! Il centrocampista di una squadra che non fa le coppe ed e’ nona!!!!! Cioe’ i tuoi non valgono nulla e Guedonzi 30 mln! Ragazzi spiegatemi come e’ possibile.
nazionale francese Dan, la meta’ di Kone’. Ci sta
Una spiegazione ci sarebbe: è il “consenso” nell’ambiente del calcio, ormai internazionalizzato.
Hai fatto caso che le vittorie vengono attribuite al merito di Gasperini (il maestro, il miracolo dell’Atatalanta e blablabla, ripetuti h24/7 dai commentatori di calcio)? Mentre le sconfitte vengono attribuite alla mediocrità dei giocatori (a torto o a ragione)?
Ranieri stesso aveva dimostrato qualcosa ma alla 7a sconfitta in questa stagione, è ormai passato in cavalleria.
Questa narrazione svaluta i giocatori della Roma. Imho.
Mollerei la presa e guarderei altrove, perchè si è capito che lui non vuole venire alla Roma… solo gente dannatamente motivata, stop
Considera che Pellegrini sarebbe dannatamente motivato a restare e guarda che prestazioni che ha fatto…
Ma sul serio stiamo in gara contro la Lazio per questo mezzo giocatore?
Che tra l’altro vuole quasi 4M l’anno?
Ma per favore, un altro trottolino da 3 gol a campionato., se questi sono i rinforzi stiamo proprio con poche idee e pure sbagliate.
eppure Gasperini gli fa la corte da 3 anni …evidentemente vede qualcosa che a noi sfugge.
Derby di mercato, fino a poche settimane fa, sarebbe stata una notizia grottesca…oggi, che pare prendere consistenza, è “agghiaggiande”.
Siamo su un crinale (pericoloso). Per uscirne, visto che si punta al mercato di gennaio (purtroppo), ci vuole una capacità di trovare giocatori e soluzioni, dinamismo, astuzia nelle trattative e, soprattutto, concretezza.
Raspadori.. il ciuaua di Napoli.. scartato dal Napoli e ora dall’atletico.. giocatore da Lazio vai vai
Raspadori già me sta abbondantemente sulle @@ con sto atteggiamento da principino de sta mi****a.
Vuoi 3,8 milioni a stagione! Come ho detto facciamo una clausola che segni 20 gol a stagione, altrimenti scende a 2,5 M.
Non hai dimostrato niente, c’hai due gol all’attivo e rompi pure!
Vai bello, aria, vai a giocà co gli sbiaditi tra le pecore che le prime donne non ce servono.
se raspadori non viene alla Roma, Lazio o non Lazio, Massara deve sloggiare. È chiaro che non è in grado di fare il mercato.
Gasperini ama giocatori veloci e scambi corti in area di rigore basta ricordare che giocatori aveva a Bergamo Muriel Retegui papu gomez giocatori diciamo ….giocolieri il classico centravanti non lo vede proprio.
Spero che la Lazio vinca questo derby con la Roma, perché a questo punto giocatori come Raspadori a Trigoria non devono entrare, ha proprio la faccia da laziale, come l’allenatore che sta cercando di indirizzarlo verso i Formellesi intralciando i piani della Roma,Simeone evidentemente gli sta facendo il lavaggio del cervello,ma se Raspadori non dovesse arrivare credo che per noi sarebbe una salvata…
Intrallazzi dei procuratori , amici degli amici ..
