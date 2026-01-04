Intrigo Raspadori: Massara insiste, ma la Lazio fa sul serio con Guendouzi all’Atletico

La Roma è in attesa del sì definitivo di Giacomo Raspadori. L’accordo con l’Atletico Madrid è già stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 19, formula che consentirebbe al club giallorosso di non appesantire subito i parametri UEFA.

Il nodo resta il giocatore. Raspadori ha preso tempo perché vuole garanzie chiare sul futuro: condizioni di riscatto non troppo stringenti, nessuna penale in caso di mancata conferma e soprattutto un accordo economico soddisfacente. La richiesta è nota: 3,8 milioni più bonus, cifra che né Roma né Lazio vorrebbero garantire interamente come parte fissa, preferendo legarla ai premi.

Ed è proprio qui che si inserisce il derby di mercato. Secondo Il Messaggero, Maurizio Sarri ha indicato Raspadori come prima scelta già a dicembre, considerandolo l’unico vero sostituto ideale di Castellanos dopo aver accantonato il sogno Oyarzabal. Lotito, partito in ritardo rispetto alla Roma, avrebbe però ora un asso da giocarsi: Diego Simeone è fortemente interessato a Guendouzi, valutato circa 30 milioni, e non è escluso uno scambio con conguaglio a favore della Lazio. A Formello, inoltre, Raspadori arriverebbe a titolo definitivo, con Sarri pronto a consegnargli le chiavi dell’attacco e del progetto tecnico.

La Roma, dal canto suo, non può garantire certezze assolute sul futuro: Gasperini lo ha rassicurato sul piano tecnico, spiegandogli che potrebbe essere impiegato sia da centravanti sia da sottopunta sinistra, ruolo che l’allenatore vuole “riempire” da tempo. Essendo di piede destro, Raspadori potrebbe rientrare verso il centro come richiesto ai trequartisti nel sistema del tecnico giallorosso. Il derby di mercato è apertissimo e, questa volta, si gioca davvero sul filo delle ore.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere della Sera